Starship scalda i motori: il razzo più potente mai costruito potrebbe spiccare il volo tra pochi giorni

SpaceX potrebbe lanciare Starship già la prossima settimana se riceverà l’approvazione normativa, secondo quanto ha reso noto la stessa società. Starship, il razzo più grande del mondo, è attualmente in fase di sviluppo a Boca Chica, in Texas, e, proprio come il suo primo tentativo di volo di prova ad aprile, SpaceX è pronta al lancio in attesa dell’approvazione normativa. Secondo un post su X (ex Twitter), il lancio di Starship potrebbe avvenire il 17 novembre.

Le operazioni di preparazione sono riprese alla fine del mese scorso quando SpaceX ha condotto un test “wet dress rehearsal”: il razzo è stato caricato con migliaia di litri di carburante e ossidante per creare condizioni simili a quelle che sperimenterà per il lancio. SpaceX ha anche testato il “sistema di diluvio d’acqua” sulla rampa di lancio, collaborando nel frattempo con Fish and Wildlife Services (FWS) per certificare la piattaforma di soppressione del fuoco e del rumore.

Ora SpaceX promette che Starship sarà pronta per il lancio non appena avrà ricevuto l’approvazione normativa, il 17 novembre. Questa data provvisoria per il secondo volo di prova orbitale di Staship rappresenta la prima volta in cui SpaceX ha cerchiato una data sul calendario, e arriva circa un giorno dopo avere reso noto che l’approvazione normativa era “dietro l’angolo“.

Starship, trampolino di lancio per Luna e Marte

Starship è un veicolo di lancio riutilizzabile super pesante, in fase di sviluppo da parte di SpaceX. Con un’altezza di 122 metri e una massa al decollo di 5000 tonnellate, è il razzo vettore più alto e potente mai costruito e il primo progettato per essere completamente riutilizzabile. E’ composto da 2 parti: un primo stadio booster, chiamato Super Heavy, e un secondo stadio, chiamato Starship. Il Super Heavy è alimentato da 28 motori Raptor, mentre Starship è alimentato da 6 motori Raptor.

Starship è progettato per essere in grado di trasportare fino a 100 tonnellate di payload in orbita terrestre bassa, e fino a 10 tonnellate in orbita marziana. Ciò lo rende un veicolo ideale per il trasporto di persone e merci su Luna e Marte.

Starship viene considerato un trampolino di lancio per l’esplorazione spaziale per diversi motivi. Innanzitutto, la sua capacità di carico utile è molto superiore a quella di qualsiasi altro veicolo di lancio attualmente in servizio. Ciò significa che Starship sarà in grado di trasportare tutto il necessario per sostenere una missione umana su Luna e Marte, inclusi equipaggi, cibo, acqua, attrezzature e materiali da costruzione. In secondo luogo, Starship è completamente riutilizzabile. Ciò significa che i costi di lancio saranno molto più bassi rispetto ai veicoli di lancio non riutilizzabili. Ciò renderà i viaggi nello Spazio più accessibili e sostenibili. In terzo luogo, Starship è progettato per essere facile da usare. Ciò significa che sarà più facile da lanciare e da riportare sulla Terra. Ciò renderà le missioni su più sicure e affidabili.