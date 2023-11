Stasera naso all’insù, la Luna risplende accanto al “Re dei pianeti”

MeteoWeb

La “Luna del Castoro” arriverà presto, ma prima che sorga in un tripudio di colori, il nostro satellite naturale si avvicinerà ad un oggetto sfavillante nel cielo notturno orientale, che ha attirato l’attenzione da settimane ormai. Già ieri, ed anche stasera, la Luna, in fase crescente verso il plenilunio, sarà molto vicina a Giove, il “Re dei pianeti“, il più grande e massiccio pianeta del Sistema Solare, che a sua volta risplende molto intensamente dopo la sua recente opposizione annuale.

La Luna nel fine settimana

Per tutta questa settimana c’è stata una Luna “pomeridiana”. Ciò prima di ogni plenilunio perché il satellite orbita attorno alla Terra da Ovest a Est – o in senso antiorario dal Polo Nord – quindi sorge prima ogni sera. La differenza ogni giorno è di circa 50 minuti. Andate a cercarla ogni sera alla stessa ora e noterete che si è spostata di circa 13 gradi a Est rispetto a dove si trovava la sera precedente.

Quando cercherete la Luna, questa settimana, potrete farlo prima che faccia buio. La Luna non diventerà super luminosa fino al crepuscolo, ma sarete facilmente in grado di vederla nel cielo sudorientale prima del tramonto.

Quando vedere la Luna e Giove

Ieri, Giove si trovava leggermente al di sotto di una Luna illuminata al 93%, mentre stasera sarà leggermente al di sopra del satellite, illuminato al 97%. Se avete un binocolo, è l’occasione perfetta per puntarla verso i crateri e le montagne della Luna, ma anche verso Giove stesso. Non scorgere particolari dettagli della superficie lunare con il binocolo, ma potrete vedrai almeno 3 delle 4 lune giganti: Ganimede, Callisto, Europa e Io.

Pianeti e costellazioni visibili nel cielo di novembre

Per quanto riguarda in generale la visibilità dei pianeti del Sistema Solare nel cielo di novembre, Mercurio è ritornato nel cielo serale, sebbene difficile da scorgere, ancora vicino al Sole e molto basso sull’orizzonte occidentale. Venere si può ammirare nel cielo prima dell’alba, sull’orizzonte sudorientale. Marte è inosservabile. Giove è stato il grande protagonista del mese, al suo massimo splendore per l’intera notte. Saturno è visibile nella prima parte della notte. Urano è visibile (per mezzo di telescopio) per l’intera notte, e le condizioni di osservabilità sono simili a quelle di Giove. Nettuno si trova tra Giove e Saturno, osservabile (per mezzo di telescopio) nella prima parte della notte.

Quali costellazioni si possono ammirare nel cielo di novembre?

Allo zenit, o in prossimità, scorgiamo Pegaso, Andromeda e Perseo. Spostandoci verso il Polo Nord Celeste ammiriamo Cassiopea. A Nord troviamo immancabilmente l’Orsa Maggiore e l’Orsa Minore, con la Stella Polare che indica il Nord. A Ovest possiamo ancora scorgere il Triangolo Estivo (Altair nell’Aquila, Vega nella Lira e Deneb nel Cigno). A Nord/Ovest troviamo Ercole, lungo la fascia zodiacale il Capricorno e l’Acquario. Spostando lo sguardo verso Sud, ammiriamo Ariete e Pesci. A Est iniziamo a vedere le protagoniste del cielo invernale: Gemelli, Toro, Cancro, Leone. A Sud/Est risplende Orione.