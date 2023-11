Tempesta Ciaran, la massiccia quantità di sedimenti da Po e Adige nel Mare Adriatico vista dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

Dopo il passaggio della tempesta Ciaran, l’Italia è stata colpita da forti piogge, che hanno gonfiato i fiumi e causato alluvioni diffuse. È quanto si legge in un post su X (ex Twitter) pubblicato sul profilo del programma satellitare UE Copernicus, che accompagna l’immagine scattata il 4 novembre dal satellite Sentinel-2 alle foci dei fiumi Po e Adige “mentre riversavano una massiccia quantità di sedimenti nel Mare Adriatico“.

Copernicus e il satellite Sentinel-2

Sentinel-2 fornisce immagini ottiche ad alta risoluzione per servizi di monitoraggio del territorio. Fornisce, ad esempio, immagini relative a vegetazione, copertura idrica e del suolo, vie navigabili interne e aree costiere. Sentinel-2 fornisce anche informazioni per i servizi di emergenza. I satelliti gemelli Sentinel-2 A e Sentinel-2 B sono stati lanciati rispettivamente il 22 giugno 2015 e il 7 marzo 2017.

Copernicus è il programma di osservazione della Terra dell’Unione europea, dedicato a monitorare il nostro pianeta e il suo ambiente a beneficio di tutti i cittadini europei. Offre servizi di informazione basati sull’osservazione satellitare della Terra e dati in situ (non spaziali). Il programma è coordinato e gestito dalla Commissione europea ed è attuato in collaborazione con gli Stati membri, l’Agenzia spaziale europea (ESA), l’Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMMT), le agenzie dell’UE e Mercator Océan.

Il programma utilizza enormi quantità di dati globali provenienti da satelliti e da sistemi di misurazione terrestri, aerei e marittimi per fornire informazioni che aiutino i prestatori di servizi, le autorità pubbliche e altre organizzazioni internazionali a migliorare la qualità della vita dei cittadini europei. I servizi di informazione forniti sono accessibili agli utenti del programma in modo libero e gratuito.