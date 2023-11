Tempesta Debi, allerta nel Regno Unito: proseguono i disagi, caos trasporti | FOTO

MeteoWeb

Oggi, nel Sud dell’Inghilterra, è in vigore un’allerta meteo di colore giallo a causa dell’arrivo della tempesta Debi, la quarta della stagione. Ha già colpito la Scozia, l’Inghilterra settentrionale, il Galles e l’Irlanda del Nord nelle giornate precedenti, portando con sé raffiche di vento che hanno raggiunto punte di circa 120 km/h nel Mare del Nord, intense precipitazioni e allarmi per inondazioni.

Sebbene l’impatto della perturbazione sia finora risultato meno grave rispetto alla precedente tempesta Ciaran, che ha recentemente colpito Il Regno Unito e diversi Paesi europei, inclusa l’Italia, anche in questa occasione si registrano pericoli, disagi e interruzioni sporadiche dei trasporti (aereo, marittimo, ferroviario e stradale). Ieri, in particolare, diverse strade sono state chiuse in Irlanda del Nord, e diverse migliaia di abitazioni sono rimaste temporaneamente senza elettricità. Al di fuori dei confini del Regno Unito, alcune contee della Repubblica d’Irlanda sono state anch’esse colpite dagli effetti della tempesta.