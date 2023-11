Tempeste di neve “Effetto Lago” sommergono lo Stato di New York, già oltre 60 cm | FOTO

MeteoWeb

Quasi 60 cm di neve hanno già seppellito parti dello Stato di New York, e non ci sono segnali che le condizioni meteo più invernali che autunnali possa finire presto, dato che la regione degli USA continua ad essere colpita dalla prima significativa tempesta di neve con “Lake Effect” della stagione. La tempesta ha preso il sopravvento dopo che l’aria fredda ha fatto il suo ingresso negli Stati Uniti dal Canada, fluendo sui Grandi Laghi ancora non ghiacciati.

Più di 3,3 milioni di americani lungo le sponde orientali dei laghi Erie e Ontario in Ohio, Pennsylvania e nello stato di New York sono interessati da un’allerta per neve conseguente al cosiddetto “Effetto Lago”: tali avvisi includono città come Cleveland, Erie in Pennsylvania e Jamestown, Syracuse, Oswego e Watertown a New York. Le scuole in tutta la regione sono state chiuse a causa della forte nevicata.

All’inizio di questa settimana, il governatore di New York Kathy Hochul aveva esortato i newyorkesi a prepararsi per questa tempesta: “Le condizioni meteo più pericolose si verificheranno nelle aree in cui si formano le fasce di neve ad Effetto Lago che producono molta neve in un breve periodo, il che ostacolerà i viaggi in alcuni luoghi per il giorno successivo o giù di lì“.

Forti nevicate si sono registrate lungo le sponde orientali del Lago Erie fino a martedì pomeriggio. Si prevede che una forte fascia di neve che ha colpito Cleveland martedì mattina si indebolirà col passare delle ore. La nevicata al largo del Lago Erie diventerà gradualmente meno intensa nel corso della giornata prima di attenuarsi nelle prossime ore. Si prevede che cadrà più di mezzo metro di neve dalla fascia nevosa dell’Ohio nord-orientale attraverso le città meridionali di Buffalo, nella parte occidentale di New York.

Le più intense nevicate dovrebbero registrarsi a Est del Lago Ontario, sull’altopiano di Tug Hill, nel centro di New York, mentre i venti occidentali soffiano attraverso l’asse più lungo del lago, consentendo all’aria di raccogliere umidità prima di incontrare l’altopiano, dove viene sollevata, dando vita a nevicate molto abbondanti.