Forte terremoto in Turchia: epicentro in provincia di Malatya, già colpita dal sisma di febbraio

Un terremoto di magnitudo 5.3 è stato registrato nel distretto di Battalgazi, in provincia di Malatya, nel sud-est della Turchia. Lo rende noto l’agenzia di Ankara per i disastri e le emergenze Afad, senza specificare se il sisma abbia causato danni o vittime. Secondo i dati USGS, il sisma è avvenuto alle 15:46 (ora italiana) a 10km di profondità. Malatya è stata una delle province colpite dal terremoto di febbraio che ha causato almeno 50mila morti in varie zone del sud-est anatolico. La zona è frequentemente colpita da scosse.