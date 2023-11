Trovato al Monte Corno il 16enne scomparso ieri da Schiavon | VIDEO

MeteoWeb

È stato trovato in salute il ragazzo di 16 anni di Schiavon (Vicenza) di cui non si avevano notizie da ieri, dopo il mancato rientro a casa da scuola. Il ritrovamento del sedicenne è avvenuto da parte dei titolari di una baita a Monte Corno, nel comune di Lusiana Conco, in provincia di Vicenza, che hanno notato il ragazzo e avvertito i Carabinieri. I Vigili del Fuoco erano sulle sue tracce con più di quaranta unità, tra cui cinofili, piloti di droni, esperti in topografia applicata al soccorso, il reparto volo di Venezia con l’elicottero Drago 149 e una squadra proveniente dal comando di Varese, dotata di tecnologia Dedalo, una tecnologia utile per individuare il cellulare della persona scomparsa anche in assenza della normale copertura telefonica.