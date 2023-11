Trovato morto l’escursionista disperso sulle Apuane

MeteoWeb

È stato trovato morto nel tardo pomeriggio di oggi un escursionista che risultava disperso da ieri sulle Apuane nel comprensorio di Torano, in provincia di Massa Carrara. La vittima è un 65enne ligure. Nelle ricerche è stato impegnato il Soccorso Alpino e Speleologico toscano (SAST), assistito anche dagli elicotteri dell’Aeronautica Militare, della Guardia di Finanza, della Marina Militare e dell’elisoccorso Pegaso 3 della Regione Toscana. La notte scorsa era entrato in azione l’elicottero dell’Aeronautica Militare che grazie alla tecnologia Artemis e wescam era riuscito a localizzare il segnale del telefono dell’escursionista. Stamani poi le ricerche sono proseguite con le squadre a terra (stazione di Carrara con ausilio di tecnici provenienti anche da altre stazioni della 17a delegazione apuana) coadiuvate dai sorvoli di Pegaso 3 e dell’elicottero della Guardia di Finanza.

Quest’ultimo, nel pomeriggio, durante un’ulteriore perlustrazione ha avvistato una sagoma riconducibile a un indumento nei pressi del punto già segnalato in notturna dall’elicottero dell’Aeronautica Militare. La Guardia di Finanza ha individuato il punto utilizzando un dispositivo di geolocalizzazione ‘Imsi Catcher’ per intercettare i segnali di cellulari. I tecnici del Soccorso Alpino sono stati poi trasportati sul luogo individuato sull’elicottero della Marina Militare di stanza a Luni e intorno alle 18 è avvenuto il ritrovamento della salma, circa 150 metri sotto la vetta del Monte Pesaro. Le fasi di recupero sono in corso.

Quasi in contemporanea sul Monte Pisanino, la stazione di Lucca del SAST ha poi soccorso due escursionisti che, in fase di discesa, si sono ritrovati bloccati in un canalone tra il canal Sambuco e il canale delle Rose. È intervenuto anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco partito da Cecina (Livorno) ma non ha portato a buon fine la missione. Lo stesso elicottero della Marina Militare, impegnato su Torano, nonostante le condizioni di vento molto forte, ha trasportato i tecnici e i due escursionisti sono stati poi recuperati dallo stesso velivolo. In entrambi gli interventi ad attivare il SAST, la centrale 118.