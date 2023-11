Valanga in Austria, muore scialpinista: prima vittima della stagione

MeteoWeb

Tragico incidente in Austria: coinvolto uno scialpinista polacco di 41 anni, la prima vittima della stagione appena iniziata. La notizia della sua scomparsa è giunta solo oggi, anche se la tragedia si è consumata ieri mentre scendeva dal “Glockenturm” nella regione di Kaunertal, in Tirolo. Il pendio molto ripido e roccioso che lo sciatore stava affrontando ha causato una valanga improvvisa, che lo ha travolto, insieme a un 47enne. Quest’ultimo, riuscito a liberarsi, ha immediatamente allertato i soccorsi.

Gli operatori di soccorso sono intervenuti prontamente e sono riusciti ad estrarre lo scialpinista polacco dalla massa nevosa. Nonostante gli sforzi di rianimazione sul posto, però, l’uomo è deceduto durante il volo verso l’ospedale di Innsbruck.

Questa tragedia ha riacceso l’attenzione sul pericolo sempre presente nelle attività di scialpinismo e sci fuoripista, specialmente su terreni ripidi e esposti al rischio valanghe. In risposta a questo evento, a partire da oggi, l’Alto Adige e il Tirolo riprendono la pubblicazione giornaliera del bollettino valanghe, un prezioso strumento informativo che fornisce dettagli sul livello di pericolo valanghe. In Trentino, tale servizio sarà attivo dal 1° dicembre, mirando a informare e sensibilizzare coloro che intendono praticare queste attività in montagna. La speranza è che queste informazioni possano contribuire a prevenire futuri incidenti e a preservare la sicurezza degli appassionati di sport invernali.