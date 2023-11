Vento forte, fermi gli aliscafi per Ischia e Procida

MeteoWeb

A causa dei forti venti da Sud-Sud/Ovest, proseguono i disagi per i trasporti marittimi nel Golfo di Napoli, determinando la sospensione di numerosi collegamenti per Procida ed Ischia. Colpiti in particolare gli aliscafi che, da metà mattinata, hanno sospeso quasi del tutto le corse per le due isole operate da Pozzuoli e Molo Beverello.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: