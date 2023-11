Vento forte in Molise, anche oggi numerosi interventi dei vigili del fuoco

MeteoWeb

Prosegue l’emergenza determinata dal maltempo che ha colpito il Molise dopo i danni causati ieri dal forte vento. Stamattina i Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso avevano ancora 50 interventi da gestire e nelle ultime 24 ore ne hanno effettuati ben 160. Le squadre al lavoro sono state raddoppiate.

