Vento forte nelle Marche: rami e piante sulle strade

Forti raffiche di vento stanno spazzando le Marche. Nella notte si sono registrati anche temporali isolati, in provincia di Pesaro Urbino. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per rami e piante cadute sulle strade e per grondaie e cornicioni pericolanti. L’allerta meteo gialla, diramata della Protezione civile regionale per vento e mareggiate, indica che la presenza di aria fredda in quota e l’abbassamento dello zero termico favoriranno la formazione di graupel (“neve tonda” o gragnola). Sulla fascia basso-collinare e costiera venti forti settentrionali con raffiche fino a burrasca. Mare molto mosso con possibilità di mareggiate.

