Vento forte a Roma, alberi e rami caduti: donna morta a Monteverde, un’altra ferita in zona Alessandrino

Tragedia questa mattina a Roma, nel quartiere Monteverde, in via di Donna Olimpia. Una donna, di circa 80 anni, è morta dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa del forte vento, intorno alle 10:30. Sul posto la polizia del Distretto di Monteverde, la municipale e i vigili del fuoco. L’accesso alla via è stato chiuso al transito pedonale per circa metri 150 per le verifiche di tutti gli alberi presenti. In zona Alessandrino, lungo via del Pergolato, un’altra donna è rimasta ferita dalla caduta di alcuni rami. Sono circa 70 gli interventi effettuati dai vigili del Fuoco tra Roma e provincia per far fronte agli ingenti danni e disagi provocati dalle forti raffiche di vento. In tutto sono 200 le richieste di intervento giunte alla Sala Operativa del Comando.

Il vento sta soffiando in modo impetuoso nella Capitale provocando gravi danni. Alla Pineta Sacchetti misurata una raffica di 82km/h, a Roma Marconi quindi in pieno centro storico addirittura a 79km/h. Numerosi gli alberi abbattuti in tutta la città.

