Via libera al Piano neve per Torino: più ore di intervento e maggiore attenzione a scuole e pronto soccorso

La Giunta comunale ha approvato il nuovo piano neve per la città di Torino. Predisposto dagli uffici tecnici della Città di Torino e da Amiat, il Piano dei servizi di viabilità invernale 2023-2024 presenta alcune novità, come più ore di intervento e maggior attenzione alle scuole, ai pronto soccorso e nei fine settimana. Il costo degli interventi previsti quest’anno sarà di 3,8 milioni, in aumento rispetto al Piano precedente.

La soluzione è stata determinata sulla base di alcuni aggiornamenti previsti dal Piano, tra cui l’affinamento dei servizi relativi all’apertura e chiusura delle scuole, che verranno programmati con la presenza di più operatori per garantire l’accessibilità negli orari di entrata e uscita, il potenziamento dei servizi domenicali e festivi, oltre ad un maggior numero di ore di intervento previste e dedicate alla manutenzione delle piste ciclabili. Tra le novità anche l’inserimento delle vie di accesso ai pronto soccorso cittadini nei percorsi a grande e media viabilità.

I livelli

Il Piano prevede quattro livelli di intervento: verde (0-5cm), giallo (6-10cm), arancione (11-20cm), rosso (oltre 20cm). La quantità di mezzi impiegati e le modalità d’intervento variano a seconda dell’entità della precipitazione nevosa. Al livello verde interviene la sola formazione di mezzi per l’insalamento, mentre a partire dal livello giallo intervengono i mezzi per lo sgombero della neve secondo numeri progressivamente crescenti. Alle operazioni meccanizzate si aggiungono, inoltre, addetti Amiat, più eventuali avventizi e spalatori Gtt per la spalatura a mano, in numero crescente a seconda del livello di intervento.