Previsto nevischio a Torino: mezzi spargisale in collina

Mezzi spargisale all’opera da questa sera sulla collina torinese. In vista di una possibile precipitazione nevosa che, stando alle previsioni, dovrebbe interessare la città da domani mattina, il Comune ha messo in moto la macchina organizzativa del ‘piano neve’, il cui livello operativo sarà definito nelle prossime ore, sulla base degli aggiornamenti meteo, dalla Cabina di Regia neve composta da Amiat, Gtt, Polizia municipale, Protezione Civile e dagli uffici delle divisioni comunali coinvolte. Ma dal momento che già nella notte è previsto debole nevischio, a partire dalle ore 22 di questa sera entreranno preventivamente in azione i mezzi spargisale per un insalamento degli 11 percorsi collinari.

In pianura invece, precisa una nota di Palazzo Civico, temperature più alte e bassa umidità, abbinate alla previsione di piovaschi già nelle prime ore della giornata di domani, non fanno per il momento prevedere necessità di intervento.

