L’11 dicembre 1909 Guglielmo Marconi riceve il Premio Nobel per la Fisica

MeteoWeb

L’11 dicembre 1909, Guglielmo Marconi ha ricevuto il Premio Nobel per la Fisica, insieme al fisico tedesco Karl Ferdinand Braun. Il premio è stato assegnato “a riconoscimento del contributo dato allo sviluppo della telegrafia senza fili“. Marconi è nato a Bologna nel 1874 e aveva iniziato a sperimentare con le onde radio all’età di 20 anni. Nel 1895 è riuscito a trasmettere un segnale radio a distanza di un km, e nel 1899 ha trasmesso un segnale radio attraverso l’Oceano Atlantico. I suoi risultati furono rivoluzionari per le telecomunicazioni, e aprirono la strada allo sviluppo della radio, della televisione e di altre tecnologie wireless.

La cerimonia di premiazione si tenne a Stoccolma, in Svezia, e fu presieduta dal re Gustavo V. La vittoria di Marconi al premio Nobel fu un evento di grande importanza per l’Italia. Fu il primo italiano a vincere un premio Nobel, e il suo successo contribuì a far conoscere l’Italia nel mondo.