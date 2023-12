13 Dicembre, Santa Lucia: auguri speciali di Buon Onomastico, IMMAGINI, FRASI e VIDEO

MeteoWeb

Buongiorno! Oggi, mercoledì 13 dicembre 2023 si celebra Santa Lucia, figura collegata a una delle feste più sentite in Italia.

La storia di Santa Lucia

Santa Lucia, Vergine e Martire, nacque a Siracusa sul finire del III secolo a. C. e morì il 13 dicembre del 304, sgozzata con una spada. Il suo corpo riposa a Venezia, accanto a quello di San Geremia, su un altare laterale, dentro un’urna marmorea.

E’ l’inizio del quarto secolo dell’era cristiana. Una giovane siracusana, Lucia, accompagna la madre malata a Catania per la commemorazione del martirio di Sant’Agata. Si inginocchiano insieme sulla tomba della martire a pregare per la guarigione, e Lucia cade addormentata. In sogno le appare la vergine Agata: “Lucia, sorella mia, perché chiedi a me quello che tu stessa hai ottenuto? Ecco, per la tua fede, la madre tua è guarita. Come Cristo ha glorificato per mezzo mio la città di Catania, così per mezzo tuo la città di Siracusa, perché con la tua verginità hai preparato una piacevolissima dimora a Dio“. Al risveglio il miracolo è compiuto e in Lucia si rafforza la determinazione a dedicare la propria vita a Dio.

Santa Lucia: Siracusa e la sua patrona

La Sicilia è una terra ricca di tradizioni che spesso si sposano con la religione e la fede popolare.

A Siracusa, Santa Lucia, la protettrice degli “uccioli” (occhi) è festeggiata due volte l’anno: la prima domenica di maggio (Santa Lucia delle Quaglie) ed il 13 dicembre. Santa Lucia delle Quaglie si svolge in ricordo della speciale protezione che la Santa offrì a Siracusa nel 1646 in occasione di una grave carestia. In memoria di quell’evento, ritenuto dai Siracusani miracoloso, che vide improvvisamente sbarcare al porto alcuni bastimenti carichi di grano, ogni anno nella prima domenica di maggio, a mezzogiorno, il Simulacro di Santa Lucia viene portato fuori dalla Cattedrale e condotto nella chiesa di Santa Lucia alla Badia, situata sempre in piazza Duomo. Molto caratteristico il lancio di colombi viaggiatori, effettuato in onore di Santa Lucia, dalla balconata del giardino Arcivescovile, proprio a ricordo di quel miracoloso evento.

Durante l’ottavario sono spesso presenti pellegrini che vengono da altre località della Sicilia, oltre che da varie parti d’Italia, in cui è particolarmente vivo il culto verso Santa Lucia. La seconda domenica di maggio è l’ultimo giorno di festa, che si conclude con la processione del Simulacro argenteo per le vie di Ortigia e il rientro in Cattedrale. Quella di maggio è una festa più intima per gli abitanti di Ortigia che accolgono con balconi illuminati il passaggio di Santa Lucia per le strette strade del centro storico.

Il 13 dicembre, invece, Siracusa è nuovamente in festa per la sua patrona Santa Lucia. La statua viene portata in lenta processione, dal Duomo alla chiesa di Santa Lucia al Sepolcro; il corteo è seguito da una carrozza settecentesca, con personaggi in costume.

La settimana dopo, il corteo compie il percorso inverso e la statua, portata a spalla dai berretti verdi (nomignolo affibbiato ai portatori per il caratteristico colore dei berretti) della confraternita dei falegnami, ritorna nella cattedrale. In questi giorni di festa è usanza preparare piatti tipici, come gli uccioli e la cuccia. I Berretti verdi portano la statua in argento della Santa, uscita dalla bottega palermitana di Pietro Rizzo, sulla fine del Cinquecento, poggiata sulla cassa in argento, anch’essa opera attribuita a Nibilio Gagini. In occasione dei festeggiamenti di Santa Lucia, si svolge, come di tradizione dal 1970, la manifestazione Lucia di Svezia e Settimana Svedese, una sorta di gemellaggio fra Siracusa e la Svezia nel nome di Santa Lucia.

