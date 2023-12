Il 27 dicembre 1612 Galileo effettuò la prima osservazione di Nettuno

MeteoWeb

Nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 1612, Galileo Galilei, uno dei più grandi astronomi di tutti i tempi, stava osservando il cielo notturno attraverso il suo telescopio quando notò un piccolo astro che si trovava vicino a Giove. Galileo lo osservò per diverse notti e notò che si muoveva rispetto alle altre stelle. Inizialmente, Galileo pensò che fosse una cometa, ma in seguito si rese conto che doveva essere qualcosa di diverso.

Galileo non fu in grado di identificare con certezza la natura dell’oggetto che aveva osservato, ma la sua scoperta fu un passo importante nella comprensione del Sistema Solare. Nel 1846, un altro astronomo, Johann Gottfried Galle, utilizzando i calcoli di Urbain Le Verrier e John Couch Adams, fu in grado di identificare definitivamente l’oggetto osservato da Galileo come il pianeta Nettuno.

L’osservazione di Galileo del 27 dicembre 1612 è considerata la prima osservazione di Nettuno, anche se non fu una scoperta definitiva. Tuttavia, fu un contributo importante alla scienza e alla comprensione del Sistema Solare.