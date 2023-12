Affrontare le vacanze di Natale in salute: dieta sana e pochi eccessi

MeteoWeb

Siamo giunti al periodo delle tanto attese vacanze natalizie, un momento per ricaricare le energie dopo una stagione di stress. Tuttavia, le temperature rigide, i rischi legati alle attività invernali, e gli eccessi culinari possono rappresentare delle sfide per la salute, sia per le persone in buona forma che per chi soffre di patologie. In questo contesto, i medici dell’AIGO offrono preziosi consigli per affrontare questo periodo impegnativo, con particolare attenzione all’apparato digerente.

Una dieta sana per combattere l’inverno

L’inverno è arrivato con il suo freddo, e insieme alle festività e al ritmo frenetico degli ultimi mesi, mette a dura prova il nostro organismo. Durante questa stagione, i disturbi comuni dell’apparato digerente, come dispepsia, bruciore di stomaco, reflusso, intestino irritabile, diarrea o stitichezza, possono accentuarsi. A questo si aggiungono gli eccessi alimentari, ulteriori complicazioni per la nostra salute. Inoltre, l’assunzione di farmaci, talvolta antibiotici, per combattere influenze e raffreddori, può pesare sul nostro benessere generale e alterare la flora batterica intestinale.

Per affrontare questa situazione, i medici consigliano un’attenzione particolare alla dieta. La dottoressa Maria Cappello, Dirigente Medico Gastroenterologo del Policlinico di Palermo e consigliere nazionale AIGO, suggerisce un’approccio alimentare invernale che oltre a nutrire correttamente, supporti la produzione di calore corporeo senza accumulare eccessivi grassi. L’uso di alimenti freschi, preferibilmente a km zero, evitando i prodotti processati, è fondamentale per prevenire o peggiorare patologie dell’apparato digerente.

Durante la stagione fredda, è consigliato privilegiare alimenti come zuppe, minestroni, stufati, cereali, legumi e vegetali di stagione. Questi cibi forniscono nutrienti essenziali, proteine e antiossidanti. Inoltre, la frutta di stagione, la frutta secca e gli infusi caldi contribuiscono a mantenere il nostro organismo sano e ben idratato.

Tra gli alleati per combattere il freddo, per le persone in buona salute, figurano carne, pesce, uova, latticini, yogurt, miele, spezie e condimenti come cannella, curcuma, zenzero e peperoncino, e cioccolato fondente. Tuttavia, in caso di patologie, è essenziale consultare il gastroenterologo e il nutrizionista per adattare la dieta alle esigenze individuali.

Alcune abitudini da evitare durante i mesi freddi includono il consumo eccessivo di alcolici, seguire diete dimagranti rigide e moderare l’assunzione di dolci. Per chi pratica attività sportiva o trascorre giornate sulla neve, è consigliato un approccio nutrizionale mirato, con una colazione abbondante, spuntini energetici e una corretta idratazione.

In conclusione, affrontare le vacanze natalizie in salute richiede una consapevolezza dell’importanza di una dieta equilibrata e attenzione alle esigenze del nostro corpo, garantendo così un benessere generale durante questo periodo impegnativo.