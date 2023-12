Allerta gelo in Cina: temperature sotto zero nel Nord del Paese

MeteoWeb

Oggi la Cina ha lanciato un avvertimento riguardo alle temperature che sono scese al di sotto dello zero, mettendo in guardia sul possibile raggiungimento di minimi storici in alcune regioni. Questo avviso segue le richieste del presidente Xi Jinping di impegnarsi “a tutto campo” per affrontare le emergenze. La pungente ondata di freddo si è manifestata subito dopo la prima nevicata stagionale a Pechino, causando disagi nei trasporti pubblici con ritardi, cancellazioni di voli e binari resi scivolosi che hanno portato a un incidente sulla linea della metropolitana giovedì sera, con numerose persone ferite. L’avviso odierno prevede anche una diffusa ondata di freddo su “gran parte” della Cina, prospettando che perdurerà fino a martedì.