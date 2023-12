Meteo estremo in Cina tra caldo e freddo record: differenza di 80°C tra Nord e Sud! | DATI

MeteoWeb

Una forte ondata di freddo avanza in Cina, mentre al Sud resiste un caldo record. Tale situazione crea contrasti di temperatura enormi nel territorio cinese. Oggi registrati -45,4°C ad Altay, nello Xinjiang, che segna un nuovo record di temperatura minima nella provincia. Ma la temperatura più bassa di oggi è stata registrata a Wuma, nel nord della Cina, con -46,6°C a Wuma. Considerando i +33,6°C raggiunti nel Lingshui, nella provincia meridionale dell’Hainan, la differenza di temperatura tra nord e sud della Cina oggi è di 80°C!

Mentre la forte ondata di freddo avanza verso sud, oggi il sud del fiume Yangtze ha subito un raffreddamento pazzesco. La temperatura è scesa di oltre 26°C rispetto a ieri. Lo Yunnan Weixin è sceso di 16°C in un’ora! Lungo il fiume Yangtze sta arrivando la prima nevicata di questo inverno, con neve anche a Wuhan, Nanchino e Hefei.

Nonostante questo, 21 stazioni nel Guangdong e nel Fujian hanno battuto il record di dicembre oggi, e i +30,8°C registrati a Shenzhen sono diventati i più tardivi raggiunti nel corso di un anno.

Ma è tutta l’Asia orientale a vivere un caldo straordinario, di gran lunga l’evento più estremo nella storia dell’Asia orientale. Hong Kong ha nuovamente distrutto il suo record territoriale di dicembre con +32,8°C al Wetland Park; record anche all’Aeroporto Internazionale con +30,4°C (vedi mappa seguente).

Super caldo anche nel Laos, con la città di Parkse che ha registrato +36,5°C. Record anche in Thailandia, con i +36,9°C registrati a Phetchabun. Altri 66 record di temperatura massima per dicembre (inclusi 9 record eguagliati) sono stati battuti in Giappone oggi, inclusi Tooyoka, Saigo, Matsue, Shimizu, Aburatsu, Miyazaki. Spiccano i +28°C raggiunti a Ibauruma. Infine, la temperatura minima di +18,2°C registrata a Seongsan, in Corea del Sud, è senza precedenti nel mese di dicembre.