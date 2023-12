Allerta Meteo, coda di maltempo al Sud: domani piogge sparse e temperature in calo

MeteoWeb

Anche domani, giovedì 7 dicembre, continuerà ad imperversare il maltempo al Sud Italia per la coda della perturbazione che da ieri sta colpendo il Paese. Come possiamo vedere dalla mappa a corredo dell’articolo, avremo ancora piogge e temporali sul medio-basso Adriatico, particolarmente intense sul Gargano, e nel basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia. I fenomeni più intensi colpiranno proprio i settori più meridionali del Tirreno, tra le isole Eolie, lo Stretto di Messina e la Sicilia tirrenica. Il messinese è già stata l’area più colpita dalle precipitazioni con picchi di 40mm tra Capo d’Orlando e Milazzo nelle ultime ore, e qui continuerà a diluviare fino a domani.

La neve cadrà a quote più basse sui rilievi appenninici, in quanto le temperature diminuiranno sensibilmente: sul Gargano e in Basilicata avremo qualche fiocco di neve fino ai 700–800 metri di altitudine mentre in Calabria e Sicilia nevicherà dai 1.300/1.400 metri in su. In ogni caso un contesto tipicamente invernale, decisamente prematuro per questo periodo della stagione.

Al tempo stesso, quella di domani – giovedì 7 dicembre appunto – sarà una giornata soleggiata su tutto il Nord e sulla quasi totalità del Centro, seppur in un contesto decisamente freddo (ma senza grandi eccessi).

