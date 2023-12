Allerta Meteo, cambia la traiettoria del Ciclone dell’Immacolata: meno neve al Nord, forte maltempo in Sardegna

MeteoWeb

Cadrà meno neve del previsto al Nord Italia nella giornata di Venerdì 8 Dicembre, giorno della Festa dell’Immacolata che quest’anno coinciderà con il transito di una perturbazione atlantica che provocherà forte maltempo sull’Italia. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli hanno spostato la traiettoria della perturbazione che si isolerà nel Mediterraneo occidentale con un minimo di bassa pressione tra la Sardegna e le Baleari. Questa traiettoria del ciclone fa shiftare verso Sud anche le precipitazioni, ridimensionando l’entità della nevicata che in ogni caso è attesa al Nord/Ovest.

La neve cadrà sin dalle prime ore del mattino in Piemonte, intensificandosi poi in mattinata su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e alta Lombardia, ma senza nevicate particolarmente significative. Sarà una nevicata simile o forse soltanto un po’ più abbondante rispetto a quella di lunedì. Il maltempo, però, sarà molto più intenso: violentissimi temporali colpiranno la Costa Azzurra, nel sud della Francia appena oltre il confine con la Liguria, venerdì mattina e poi questi fenomeni si estenderanno rapidamente a Corsica e Sardegna, già durante la mattinata. La Sardegna sarà la Regione più colpita dal maltempo, con temporali particolarmente intensi in modo particolare nel Sud dell’isola nel corso del pomeriggio, quando pioverà anche su Toscana, Lazio settentrionale costiero e Sicilia occidentale. Altri forti temporali si abbatteranno su Algeria e Tunisia, ai margini del ciclone Mediterraneo.

Nella sera-notte tra venerdì 8 e sabato 9 dicembre il maltempo si estenderà anche alla Sicilia, con forti temporali dapprima nel Sud dell’isola (Trapani, Agrigento, Ragusa), poi nel corso della notte e sabato mattina anche nell’Est (Siracusa, Catania, Messina) dove il maltempo proseguirà anche nel corso della giornata di sabato.

