Allerta Meteo, tutti i DETTAGLI sul Ciclone dell’Immacolata: NEVE al Nord, forte MALTEMPO al Sud

Sta per iniziare una nuova ondata di maltempo particolarmente intensa sull’Italia, mentre all’estremo Sud ancora stamani sono in corso piogge sparse e localmente intense. La nuova perturbazione in arrivo dall’oceano Atlantico si rinforzerà sul Mediterraneo diventando un vero e proprio ciclone che alimenterà maltempo più estremo e diffuso in gran parte dell’Italia. Al Nord, dove resisterà il cuscinetto freddo che si è formato negli ultimi giorni, cadrà la neve fin in pianura.

Emblematiche le mappe sulla traiettoria della tempesta, che attraverserà il Mediterraneo transitando dapprima tra le Baleari e la Sardegna nelle ore centrali di Venerdì 8 Dicembre, giorno della festa dell’Immacolata:

Successivamente il ciclone scivolerà verso il Canale di Sicilia, transitando proprio tra Sardegna e Sicilia nella notte tra venerdì e sabato:

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici hanno infatti sensibilmente incrementato l’intensità del maltempo al Sud Italia, soprattutto in Sardegna e Sicilia, non solo in termini di piogge e temporali molto forti tra venerdì pomeriggio e sabato, ma anche per quanto riguarda il vento impetuoso che soffierà con raffiche superiori ai 125km/h in mare aperto intorno all’occhio del ciclone, e quindi per le conseguenti mareggiate:

Attenzione alla neve che cadrà al Nord, nella seconda nevicata della settimana in pianura. Sarà abbondante nel basso Piemonte, soprattutto nelle Langhe, tra Cuneo e Asti, ma nevicherà su tutta la Regione, oltre che in Valle d’Aosta, Liguria, molte zone della Lombardia e nel pomeriggio anche in Emilia Romagna e al Nord/Est, come possiamo osservare dalle mappe del modello Moloch:

