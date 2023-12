Maltempo, forti piogge in Calabria: frana tra Bagnara e Scilla, rallentati anche i treni

MeteoWeb

Forte maltempo nella notte e questa mattina nella Calabria tirrenica, in modo particolare nel reggino, dove si sono verificate e si stanno verificando ancora forti piogge localmente molto intense. Nella zona della Costa Viola, tra Scilla e Bagnara, sono caduti 10–12mm di pioggia sulla costa e 21–24mm di pioggia nell’entroterra. Questa situazione sta provocando danni sul territorio con conseguenti disagi al traffico stradale e ferroviario. Sulla SS18 “Tirrena Inferiore” è stato temporaneamente chiuso il tratto al km 503,800, in direzione nord, a Bagnara Calabra, nella città metropolitana di Reggio Calabria, a causa di una frana. Le deviazioni avvengono lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” con uscita a Bagnara Calabra e rientro a Scilla. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Dopo circa 30 minuti il tratto è stato riaperto a senso unico alternato.

Rallentamenti anche per i treni: il Frecciarossa partito da Reggio Calabria alle 06:08 e diretto a Venezia ha accumulato circa 30 minuti di ritardo proprio per una sosta forzata dovuta agli effetti del maltempo che sta interessando la Calabria tirrenica centro-meridionale. Altri treni regionali sono bloccati sul tracciato e hanno un’ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia per lo stesso motivo.

