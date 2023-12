Allerta Meteo in Emilia-Romagna: domani codice giallo per gelicidio

MeteoWeb

Nuova allerta meteo codice giallo in Emilia–Romagna: è stata diramata, per il fenomeno del gelicidio, dalla Protezione civile regionale, sulla base delle previsioni Arpae. Durante le prime ore del mattino di martedì 5 dicembre “si prevedono condizioni che potranno dar luogo a locali fenomeni di pioggia che gela, più probabili nei fondovalle del settore appenninico centrale e occidentale. Esaurimento del fenomeno nel corso della tarda mattinata,” si legge nel bollettino.

Che cos’è il gelicidio?

Il gelicidio o pioggia che gela si verifica per la presenza di uno strato di aria fredda in prossimità del suolo con temperature pari o inferiori a 0°C contemporaneamente a uno strato di aria più calda in quota, solitamente associata all’arrivo di perturbazioni con correnti occidentali o sud-occidentali più umide e temperate.

In presenza di precipitazioni, la neve fonde attraversando lo strato di aria più mite e si trasforma in pioggia, la quale incontrando la zona con temperature negative, congela immediatamente formando un insidioso strato di ghiaccio trasparente (conosciuto colloquialmente come Vetrone o Vetroghiaccio).

In Emilia–Romagna risulta più frequente sulle province emiliane centro-occidentali, in particolare nelle valli appenniniche e nelle conche del piacentino e del parmense, che risentono solitamente di un maggior ristagno di aria fredda al suolo. Tuttavia il gelicidio è un fenomeno che può interessare l’intero territorio regionale anche se, solitamente, è meno probabile sulla Romagna.

Il gelicidio può causare vari disagi sul territorio, sia per quanto riguarda la circolazione stradale e ciclo-pedonale sia per la caduta di rami spezzati che possono interrompere parzialmente o totalmente la sede stradale.

