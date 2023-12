Allerta Meteo, violenta tempesta di maestrale: tanta neve sulle Alpi, maltempo al Sud

MeteoWeb

Sta iniziando in queste ore sull’Italia settentrionale la violenta tempesta di maestrale che tra oggi e domani colpirà tutto il Paese provocando fenomeni di maltempo diffusi al Nord e al Sud, in modo particolare nelle due estremità dell’Italia. In Piemonte e Valle d’Aosta sono già impetuose le raffiche di maestrale che sulle Alpi superano i 100–110km/h e hanno innescato il foehn, tanto che a Urbiano di Mompantero in Val di Susa abbiamo addirittura +16°C. Caldo anche in Valle d’Aosta con +13°C a Saint-Marcel e +12°C a Jovencan.

Siamo solo all’inizio della burrasca di maestrale che nelle prossime ore si intensificherà su tutto il Paese: è provocata da un profondo ciclone denominato Zoltan e posizionato sul mar Baltico con minimi di pressione di 965hPa mentre sull’oceano Atlantico abbiamo un poderoso Anticiclone delle Azzorre soprannominato Gusti che sfiora i 1040hPa. Proprio questo stratosferico gradiente barico che si caratterizza per sbalzi enormi sull’Europa centrale (in Francia abbiamo 1030hPa sui Pirenei occidentali mentre al confine con il Belgio siamo già a 1000hPa) alimenta venti impetuosi in tutto il settore Mittel-Europeo, estendendosi anche all’Italia:

Nelle prossime ore, infatti, anche l’Italia verrà investita da questa tempesta di maestrale che colpirà in modo particolarmente intenso la Sardegna, dove avremo venti impetuosi e mareggiate, il Canale di Sicilia e tutto l’arco alpino con venti di foehn davvero fortissimi, fino a 160km/h, tanto che le temperature localmente supereranno addirittura i +20°C in quota.

Non mancherà il maltempo, seppur limitato alle due estremità Nord e Sud del Paese. Sulle Alpi inizierà stasera una grande nevicata che terminerà soltanto dopodomani, sabato 23 dicembre. La neve cadrà in modo intenso e abbondante su Svizzera, Austria e nei settori più settentrionali dell’Italia, dove le Alpi guardano a Nord, quindi in modo particolare nell’alta Valle d’Aosta, nell’alta Valtellina, in Alto Adige.

Domani, venerdì 22 dicembre, avremo qualche pioggia e temporale anche nel basso Tirreno tra Campania meridionale, Calabria occidentale, Sicilia settentrionale, e qualche temporale isolato anche nel Canale di Sicilia, su Lampedusa, Pantelleria e Malta.

