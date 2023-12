Allerta Meteo, venerdì 15 dicembre di forte maltempo al Sud: nubifragi in Sicilia

MeteoWeb

E’ tornato il maltempo oggi al Centro/Sud Italia: temperature in calo e pioggia battente su gran parte del territorio, tra cui spiccano i 34mm di Cava de’Tirreni, i 25mm di Castellammare di Stabia e i 24mm di Termoli. Nelle prossime ore piogge e temporali si intensificheranno per l’afflusso di masse d’aria ancora più fredde dai Balcani: la giornata di domani, venerdì 15 dicembre, sarà condizionata da forte maltempo soprattutto nel basso Tirreno, con intensi nubifragi tra Calabria meridionale e Sicilia settentrionale.

Le precipitazioni più intense e abbondanti interesseranno le isole Eolie e lo Stretto di Messina al mattino; poi Palermo e provincia nel pomeriggio. Continuerà a piovere anche tra Abruzzo e Molise, con nevicate a quote collinari sul versante Adriatico dell’Appennino centrale.

