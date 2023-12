Amazon insieme a SpaceX: contratto per il lancio di satelliti internet

MeteoWeb

Amazon ha siglato un accordo con la rivale SpaceX per il lancio di satelliti internet, aprendo la strada alla prima collaborazione fra i due rivali, Jeff Bezos e Elon Musk, che sognano di conquistare lo spazio. L’intesa prevede tre lanci di Falcon 9 di SpaceX a partire dalla metà del 2025 nell’ambito del progetto Kuiper, con il quale Amazon punta a costruire una costellazione di satelliti internet. Il progetto Kuiper prevede oltre 3200 satelliti ed intende sfidare la stessa Starlink di Musk, che conta su circa 5.000 satelliti. I termini finanziari dell’intesa non sono stati resi noti ma, da listino, SpaceX richiede il pagamento di 67 milioni di dollari per ogni volo.

“Lanciamo satelliti di una rivale senza fare un favore ai nostri. Onesti e leali“, ha postato Musk sulla sua piattaforma X senza fare riferimenti diretti all’accordo. Il patron di Tesla è sempre stato a favore della concorrenza e nei giorni scorsi di Bezos ha detto: “penso che sia positivo che investa e spenda soldi nel produrre razzi”. Blue Origin di Bezos è decisamente più indietro rispetto a SpaceX nella corsa allo spazio, ma punta a recuperare il terreno perso negli anni, anche se l’impresa non sarà semplice.