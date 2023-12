Torna l’anticiclone e in montagna è già primavera: caldo anomalo e neve già sciolta in Piemonte

MeteoWeb

Dopo una fine di novembre promettente, con abbondanti nevicate, e qualche nevicata anche all’inizio di dicembre, l’anticiclone si è nuovamente imposto sull’Italia negli ultimi giorni, provocando temperature superiori alla norma nel nostro Paese. Anche in montagna si fa sentire un caldo anomalo che ha sciolto la neve che si era accumulata in precedenza. Emblema di questa situazione è Sauze d’Oulx, località a 1500 metri in Valsusa, nel Torinese. Qui lo scenario sembra quasi primaverile, tanto che oggi si registra una temperatura massima di +13,2°C a Gad, frazione di Oulx, posta a 1.065 metri.

Nei giorni scorsi, infatti, lo zero termico è schizzato molto al di sopra delle medie del periodo. Oggi si registrano anche +12,4°C a Bardonecchia (1585 m s.l.m.), +10,3°C a Sestriere (2020 m s.l.m.), +10,1°C al Colle Bercia (2200 m s.l.m.), +6,3°C al Rifugio Gastaldi (2659 m s.l.m.), +5,5°C al Colle dell’Agnello (2685 m s.l.m.).

Alcune piste a Sauze d’Oulx sono già aperte, ma molta della neve prodotta artificialmente nelle scorse settimane è già sciolta.

