Il sindaco di Sauze d’Oulx non ci sta: “a Sportinia c’è tanta neve ed è bella”

A Sauze d’Oulx, località a 1500 metri in Valsusa, nel Torinese, la neve in quota “c’è, le piste sono pronte e già si allenano gli sci club“. Lo fa notare il sindaco Mauro Meneguzzi, intervenendo sul caso del video, molto diffuso sul web, che mostra la pista Clotes senza neve a pochi giorni dal Natale. Dal video “emerge un quadro catastrofico che amplifica gli effetti del cambiamento climatico, ma soprattutto è un biglietto da visita nefasto per il turismo di Sauze d’Oulx. Peccato che bastava salire in quota con lo stesso drone e si sarebbero trovate delle piste pronte. Bastava volerlo e si sarebbe potuto mettere perfettamente a confronto gli effetti climatici di una neve che non vuole arrivare come è successo molte altre volte nel corso dei decenni, quando ancora non si parlava di cambiamenti climatici, con gli effetti di chi sta lavorando alacremente e professionalmente per garantire ai turisti la possibilità di sciare in perfetta condizione”.

“Tutto ciò che era possibile fare è stato fatto, contro il meteo avverso non possiamo far nulla – prosegue Meneguzzo – Avevamo cumuli di neve già pronta, ma che poi le anomale piogge di dicembre a 2.700 metri di altezza ci hanno portato via. Aspettiamo come tutti le finestre fredde per poter sparare altra neve, ma a Sportinia che è il cuore del nostro comprensorio, a 2.000 metri la neve c’è ed è tanta ed è bella“.