Possente anticiclone in Europa, iniziano a cadere record: +8°C a 2700 metri in Svizzera, primati anche in Scozia

Un possente anticiclone si sta rinforzando sull’Europa occidentale e meridionale, con i massimi proprio nell’area alpina. Si registrano oggi valori di pressione altissimi al Nord Italia, con 1042hPa a Milano, Torino, Parma, Bolzano, Aosta e Cervia, ma anche ad Innsbruck in Austria e Locarno in Svizzera. Questo anticiclone sta provocando temperature elevate per il periodo, anche in alta quota. La mappa dell’anomalia termica mostra un’anomalia di 6-10°C sul Nord Europa e sull’Est Europa e in misura minore sull’area alpina, dove oggi è stata una giornata molto calda.

In Svizzera, è stata registrata la temperatura massima di +8,1°C sul Weissfluhjoch (2691 metri s.l.m.), che rappresentano un record per dicembre.

Anche in Scozia si registrano nuovi record di temperatura. Tre località hanno stabilito il loro record per la temperatura minima di dicembre più alta, con +12,1°C a Kinloss, +11,9°C a Lossiemouth e +11,0°C a Tain Range.

L’ondata di caldo si espanderà gradualmente verso est sull’Europa centrale. I modelli meteorologici sono ben allineati nell’indicare circa 1045hPa di pressione centrale sull’Europa centrale e occidentale nei prossimi giorni.