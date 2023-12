Apple: piani ambiziosi per il 2024 dopo un 2023 senza grandi novità

MeteoWeb

Il 2023 sta per concludersi, e per Apple, nonostante l’assenza di particolari entusiasmi, è stato un anno caratterizzato da vendite meno brillanti, influenzate negativamente dall’impennata dell’inflazione e dall’incremento delle spese tecnologiche durante il periodo pandemico. Tuttavia, proiettandosi verso il futuro, l’azienda sembra determinata a riguadagnare slancio nel 2024 attraverso l’introduzione di una serie di innovazioni e nuovi prodotti. La strategia di rilancio potrebbe essere fondamentale per affrontare le sfide recenti e riconquistare la fiducia dei consumatori, aprendo così nuove prospettive di crescita per il colosso tecnologico.

iPhone 16

Nel corso del prossimo anno, Apple prevede di lanciare una nuova gamma di iPhone, che rappresenta ancora la principale fonte di entrate per l’azienda. Tuttavia, rispetto agli attuali iPhone 15, i cambiamenti non saranno rivoluzionari. Il design rimarrà pressoché invariato, con piccole modifiche alle diagonali dei display delle versioni Pro. Inoltre, è previsto l’introduzione del tasto Azione sui modelli di fascia bassa, insieme a un nuovo pulsante dedicato alla registrazione video.

AirPods e Apple Watch

Gli AirPods di terza generazione non hanno ottenuto il successo sperato, creando confusione nella lineup di Apple. L’azienda risponde con due versioni degli AirPods di quarta generazione, una con sistema di soppressione dei rumori ambientali e l’altra senza. Entrambe avranno un nuovo design, custodie di ricarica e porta USB-C. Inoltre, Apple sta sviluppando funzionalità software per utilizzare gli AirPods come apparecchi acustici, aprendo nuove possibilità nel settore.

Anche le AirPods Max, le cuffie over ear di Apple, riceveranno un “leggero” rinnovamento con nuove colorazioni e l’adozione della porta di ricarica USB-C. Nel 2025, è previsto un ulteriore aggiornamento degli AirPods Pro con funzionalità come il rilevamento della temperatura corporea e il monitoraggio della salute.

Per quanto riguarda l’Apple Watch, dopo anni di cambiamenti minori, l’azienda sta pianificando un notevole rinnovamento con un nuovo design e nuove funzionalità di monitoraggio della salute, inclusi il rilevamento dell’ipertensione e dell’apnea notturna.

iPad e Mac

Gli iPad non hanno visto nuovi prodotti negli ultimi mesi, e l’azienda si prepara a rinnovare la gamma nel 2024. Le versioni Pro saranno completamente ridisegnate, mentre per l’iPad Air è prevista una diagonale più ampia per il display. Gli iPad mini e il modello “entry-level” riceveranno processori più veloci.

Per quanto riguarda la gamma Mac, l’arrivo del processore M3 sui MacBook Air è previsto, e ci sono già segnalazioni di nuovi MacBook Pro in fase di sviluppo.

Apple sembra pronta a affrontare il 2024 con una serie di innovazioni significative, puntando su miglioramenti nei suoi prodotti chiave e introducendo nuove funzionalità che potrebbero rafforzare la sua posizione nel mercato tecnologico. Gli appassionati di Apple possono quindi aspettarsi un anno pieno di novità e cambiamenti.