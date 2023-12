Arrivano i vestiti hi-tech, la tendenza di dicembre: attivi contro caldo e freddo

MeteoWeb

Promettono di mandare in soffitta sia i cappotti invernali che i vestiti più leggeri per l’estate: sono gli abiti hi-tech capaci attivamente di mantenere il corpo sempre alla migliore temperatura, che fuori sia caldo o sia freddo. A realizzare il nuovo materiale, che usa celle fotovoltaiche flessibili come fonte di energia, è il lavoro guidato da Ziyuan Wang, dell’Università di Nankai in Cina, pubblicato su Science.

Al di là di una valenza estetica o identitaria, gli indumenti hanno da sempre avuto lo scopo di proteggerci dalle condizioni ambientali esterne come il freddo, il vento o i raggi del Sole troppo intensi.

Per questo la tecnologia è da sempre in cerca di nuovi materiali capaci isolarci e mantenere il corpo al caldo o al fresco e negli ultimi anni si studiano soluzioni con due differenti approcci di termoregolazione, da un lato i sistemi passivi che non richiedono energia ma forniscono una regolazione unidirezionale (solo riscaldare o raffreddare), dall’altro sistemi attivi – come quelli delle tute degli astronauti – che si possono adattare a ogni condizione ma richiedono energia e solitamente sono molto complessi e di difficile vestibilità.

Combinando ora alcune delle più avanzate soluzioni tecnologiche, i ricercatori cinesi hanno sviluppato nuovi materiali che incorporano sottili celle fotovoltaiche flessibili capaci di alimentare sistemi di scambio di calore attivi integrati nelle fibre di un tessuto. Una soluzione che però permette di avere capi di abbigliamento unici per ogni situazione.

Il nuovo dispositivo permette di tenere la pelle a una temperatura di comfort tra 32°C e 36°C anche se quella esterna varia tra 12 e 38, restando attiva per 24 ore grazie all’energia raccolta durante 12 ore di Sole. Una soluzione, suggeriscono gli autori, che apre anche alla possibilità in futuro di avere capi d’abbigliamento validi per ogni stagione e capaci anche di generare un surplus di energia elettrica anche per alimentare dispositivi elettronici come uno smartphone.