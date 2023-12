Batavia: la storia della macabra nave del ‘600 ha una nuova pagina da scrivere

MeteoWeb

Era il 2014 e Daniel Franklin, antropologo forense presso l’Università dell’Australia Occidentale, si trovava su Beacon Island, una minuscola porzione di terra al largo della costa occidentale dell’Australia. I resti che stava cercando appartenevano a un viaggiatore che, nel 1628, salì a bordo della Batavia, una delle navi più sfortunate della storia. Sapeva che lo scheletro mancante era qui, da qualche parte.

Franklin era abbastanza sicuro che lo scheletro fosse lì perché, negli anni ’60, gli archeologi avevano trovato un cranio coperto da gravi fratture nello stesso luogo. All’epoca, il resto dell’individuo, dal collo in giù, era intrappolato sotto il pavimento in cemento di una capanna di pescatori. Ma nel 2014, mentre i lavoratori stavano bonificando l’isola e smontavano la capanna del pescatore, Franklin ebbe l’opportunità di cercare lo scheletro mancante. Nonostante giorni di duro lavoro nella sabbia, non trovò nulla.

Poi, nell’ultimo giorno su Beacon Island, appena prima di partire, Franklin decise di dare un’ultima occhiata; un’ultima possibilità di scoprire i resti perduti da lungo tempo di una persona che, quattro secoli fa, aveva viaggiato da un capo all’altro del mondo. Un soldato, un membro dell’equipaggio o un passeggero in cerca di una vita migliore. Chiunque fossero, avevano trovato solo una morte brutale.

Franklin prese una cazzuola e cominciò a scavare.

L’ultimo viaggio della Batavia

In un’epoca in cui, molto prima che diventasse un nome inesorabilmente associato a catastrofi e terrore, la Batavia era una nave nuovissima della Compagnia olandese delle Indie orientali (VOC). Con 341 persone a bordo, partì dai Paesi Bassi nell’ottobre 1628 per il suo viaggio inaugurale, diretta verso l’attuale Jakarta, in Indonesia. Ma dopo aver navigato per migliaia di chilometri, si schiantò su una barriera corallina vicino a Beacon Island nel giugno 1629. Decine di passeggeri morirono cercando di nuotare fino alla riva. Trovata l’isola priva di acqua potabile, il capitano della Batavia, Francisco Pelsaert, salpò in una piccola imbarcazione alla ricerca di aiuto.

Durante l’assenza del capitano, Jeronimus Cornelisz, il mercante junior della nave, colse l’occasione. Gli storici ipotizzano che Cornelisz volesse impossessarsi del tesoro della nave e diventare un pirata. Qualunque fossero le sue esatte motivazioni, lui e un gruppo di uomini si ammutinarono, uccidendo molti passeggeri e membri dell’equipaggio nel tentativo di controllare l’isola. Fu un bagno di sangue. Dei 341 viaggiatori originali della Batavia, solo 122 sopravvissero alla vicenda.

Tracce dei morti erano sparse qua e là nella sabbia. Ma l’isola non ha ceduto facilmente i suoi segreti. Dagli anni ’50, gli archeologi hanno lentamente portato alla luce manufatti associati all’ammutinamento e, a maggio, i ricercatori hanno pubblicato due nuovi articoli che dettagliano una serie di nuove scoperte.

Una “lacrima” di cranio

Tra di essi c’era lo scheletro che era stato perduto per mezzo secolo. Nel suo ultimo tentativo di trovarlo nel 2014, Franklin aveva scavato sempre più in profondità sotto la vecchia capanna del pescatore. Lentamente e con cautela, spostò via la sabbia. Poi, con sollievo, a circa 40 centimetri di profondità, lo trovò: le ossa di una gamba umana. Dopo tutto quel cercare nel posto sbagliato, aveva finalmente scelto il posto giusto.

“È stato probabilmente un po’ di fortuna più che altro, ma chiamiamolo una deduzione archeologica intelligente“, dice Franklin.

Analizzare lo scheletro, sapeva, potrebbe offrire nuove chiavi di lettura su chi fosse la vittima. L’anno successivo, nel 2015, Franklin e i suoi colleghi tornarono per scavare completamente i resti. Scoprirono uno scheletro estremamente ben conservato e un piccolo pezzo a forma di lacrima di cranio. Come un macabro pezzo di puzzle, il frammento si inserì perfettamente in un’incisione sul lato destro del cranio scavata 51 anni prima, dimostrando più o meno di aver trovato le ossa giuste.

Il frammento a forma di lacrima, dicono Franklin e i suoi colleghi in un articolo sulla scoperta, suggerisce che questa persona morì a causa di un colpo violento alla testa, probabilmente con un’arma affilata. Grandi fratture altrove intorno al cranio suggeriscono che subì altre due o forse tre ferite violente. Fu probabilmente assassinato.

“Una fine molto violenta”

“Chiunque abbia ucciso questa persona ha fatto un lavoro molto accurato“, dice Franklin. “È stata una fine molto violenta.”

In base alle proporzioni delle ossa, Franklin e i suoi colleghi sostengono che si trattasse molto probabilmente di un uomo tra i 20 e i primi 30 anni. Era alto 1,7 metri e apparentemente abbastanza sano.

È difficile esagerare l’orrore di ciò che accadde ai passeggeri della Batavia. Cornelisz e gli altri ammutinati dominarono l’isola per tre mesi e mezzo. Quasi 200 uomini, donne e bambini morirono o furono uccisi sotto il comando di Cornelisz, mentre alcune delle donne più giovani furono violentate e tenute come schiave sessuali.

La maledizione di Beacon Island

Un altro articolo di autori multipli, tra cui Franklin, descrive tombe di massa precedentemente non rilevate su Beacon Island, tra cui una con sette individui disposti ordinatamente sulla schiena e con le braccia incrociate. A differenza dell’apparente vittima di omicidio, che fu trovata con un braccio sopra la testa, come se fosse stato trascinato in una fossa poco profonda, queste persone sembrano essere state sepolte con un certo decoro. Forse erano tra i passeggeri della Batavia morti per annegamento, malattia o fame prima che, come dice Franklin, “si scatenasse l’inferno“.

Quando il capitano Pelsaert tornò finalmente a Beacon Island con i soccorritori, giunse nel bel mezzo di una battaglia tra gli ammutinati e un gruppo di resistenziali. Cornelisz e diversi dei suoi complici furono catturati, processati, condannati e impiccati.

Su Long Island, nelle vicinanze, a circa un chilometro da Beacon Island, Franklin e i suoi colleghi trovarono possibili prove di questo capitolo finale: una tonnellata di chiodi fortemente corrosi, tipici di quelli utilizzati dalla VOC nel XVII secolo. Questi sono probabilmente i resti del patibolo costruito per impiccare Cornelisz e i suoi complici ammutinati.

Questo è una nuova scoperta, afferma Mike Dash, uno storico e autore di Batavia’s Graveyard, un libro sull’ammutinamento.

“La rappresentazione generale di una serie di eventi orribili, tumultuosi, confusi e terrificanti – che è ciò che viene delineato nel resoconto scritto – la prova archeologica non solo lo conferma ma lo arricchisce“, afferma Dash. In effetti, suggerisce che ora potrebbe essere possibile cercare di identificare la vittima il cui scheletro è stato dissotterrato da Franklin.

Franklin afferma che Beacon Island è stata esplorata così approfonditamente per materiale storico che c’è poco motivo per effettuare ulteriori scavi. Ma Dash spera che possano emergere ulteriori reperti archeologici o scritti legati alla Batavia. “Non abbiamo visto la fine di questa storia“, dice.