Blue Origin torna a volare, oggi il primo decollo di New Shepard in 15 mesi

Blue Origin lancerà oggi la prima missione dopo più di 15 mesi. Il decollo del veicolo suborbitale New Shepard è previsto dalla sede dell’azienda nel Texas occidentale, durante una finestra temporale che si aprirà alle 15:30 ora italiana. Il veicolo è una combinazione razzo-capsula riutilizzabile che trasporta persone e payload nello Spazio suborbitale. New Shepard non vola dal 12 settembre 2022, quando ha subito un’anomalia durante un volo di ricerca, senza equipaggio a bordo. Quel fallimento ha comportato la perdita del booster primo stadio di New Shepard, anche se la capsula è atterrata in sicurezza con i paracadute e i 36 payload sono rimasti intatti.

L’indagine sull’incidente di Blue Origin ha identificato la causa in un “cedimento termostrutturale” dell’ugello sul motore che alimenta il booster di New Shepard. L’azienda ha implementato misure correttive ed è ora pronta a volare di nuovo.

Blue Origin, la missione NS-24

Come il volo di settembre 2022, la missione di oggi, soprannominata “NS-24“, perché sarà il 24° decollo complessivo per New Shepard, è senza equipaggio. Trasporterà 33 payload di ricerca, più della metà dei quali sviluppati con il supporto della NASA. Altri provengono da scuole, università e organizzazioni focalizzate su STEAM.

Il volo di oggi porterà con sé anche 38mila cartoline per Club for the Future, un’organizzazione no-profit fondata da Blue Origin che mira a coinvolgere i giovani nella scienza e nell’esplorazione spaziale.