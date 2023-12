Torna il maltempo al Centro-Sud con freddo e neve fino in collina: i bollettini meteo della Protezione Civile

MeteoWeb

Dopo il caldo anomalo degli ultimi giorni, la situazione è destinata a cambiare sull’Italia con l’arrivo di una nuova ondata di maltempo nella giornata di domani, giovedì 14 dicembre. Oltre a piogge e temporali, al Centro-Sud arriverà anche la neve fino a quote collinari e le temperature subiranno un deciso calo. La conferma sul maltempo imminente arriva anche dai consueti bollettini meteo della Protezione Civile, che ha valutato di non diramare l’allerta meteo nazionale. E’ prevista, tuttavia, allerta meteo gialla per rischio temporali in Campania e Molise e per rischio idrogeologico in Abruzzo, Molise e Puglia.

Di seguito, i dettagli dei bollettini meteo della Protezione Civile per il 14 e 15 dicembre.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 14 dicembre 2023

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su tutte le regioni centro-meridionali e sulla Romagna, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati su Marche meridionali, Abruzzo, Molise e Puglia centro-settentrionale e sui settori tirrenici di Lazio meridionale, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Nevicate: al di sopra dei 1400-1600 m sui settori appenninici centrali, in calo serale fino a 1200 m, con apporti a suolo generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale e sensibile calo, specie nei valori minimi al Centro-Nord e nelle massime al Centro-Sud.

Venti: da forti a burrasca da Nord-Ovest sulla Sardegna, localmente forti occidentali sulla Sicilia e sulle restanti zone tirreniche; localmente forti da Nord su Liguria, Toscana, sulle zone Alpine, con Favonio nelle valli, e sulle zone appenniniche e adriatiche del Centro-Nord.

Mari: tendente ad agitato fino a molto agitato il Mar di Sardegna, molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali e dalla sera l’Adriatico settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 15 dicembre 2023

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, settori interni della Campania, e su Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati deboli, fino a moderati sulle zone adriatiche e sui settori tirrenici di Sicilia e Calabria meridionale.

Nevicate: sui settori appenninici centrali al di sopra dei 1000 m, calo fino ai 700-800 m sul versante adriatico di Marche, Abruzzo e Molise, con apporti a suolo da deboli o moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale e sensibile calo nei valori minimi, in calo le massime al Sud e sulle centrali adriatiche.

Venti: forti settentrionali sui settori alpini, con Favonio nelle valli, e localmente forti settentrionali al Centro-Sud, con rinforzi di burrasca su Sardegna, Toscana, alto Lazio, sulle zone adriatiche, in estensione serale a Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

Mari: agitati i mari circostanti la Sardegna; molto mossi gli altri bacini, tendenti ad agitati il Tirreno, lo Stretto di Sicilia, lo Ionio e l’Adriatico.

