Caldo storico per dicembre in Cina: cancellati centinaia di record, battuti anche primati provinciali | DATI

Un caldo da record sta interessando parti della Cina. Oggi la Cina settentrionale registra il caldo più forte del mese di dicembre, con sette province che hanno battuto il record provinciale. Quasi 500 stazioni hanno battuto i record di dicembre, con margini fino a 4°C. Il record di +27,8°C registrato a Shahe, città-contea nella provincia di Hebei, è senza precedenti nel mese di dicembre nel nord della Cina.

Di seguito, i capoluoghi di provincia che hanno battuto il record di caldo per dicembre:

+27,0°C a Zhengzhou (precedente record di +25,6°C)

a Zhengzhou (precedente record di +25,6°C) +25,5°C a Shijiazhuang (+24,5°C)

a Shijiazhuang (+24,5°C) +24,2°C a Wuhan (+23,3°C)

a Wuhan (+23,3°C) +24,0°C a Hefei (+23,7°C)

a Hefei (+23,7°C) +23,1°C a Jinan (+19,4°C)

a Jinan (+19,4°C) +19,6°C a Taiyuan (+16,0°C)

a Taiyuan (+16,0°C) +14,1°C a Shenyang (+13,4°C).

Altri record degni di nota includono:

+27,5°C a Chibi (provincia di Hubei) (record precedente di +27°C)

a Chibi (provincia di Hubei) (record precedente di +27°C) +25,4°C a Zouping (provincia di Shandong) (+23,1°C)

a Zouping (provincia di Shandong) (+23,1°C) +25,4°C a Liyang (Jiangsu) (+23,1°C)

a Liyang (Jiangsu) (+23,1°C) +24,1°C a Gaoping (Shanxi) (+23,4°C)

a Gaoping (Shanxi) (+23,4°C) +20,4°C a Pechino Xiayunling (+20,3°C)

Nei prossimi 10 giorni, una violenta ondata di freddo si estenderà su gran parte della Cina. Le temperature in varie località passeranno da anormalmente alte a significativamente basse, con un impressionante crollo di oltre 20-30°C.

Caldo storico nelle Coree

Un caldo storico per questo periodo dell’anno si registra anche nelle due Coree, dove circa la metà delle stazioni ha battuto i propri record di caldo per dicembre oggi. E saranno molte di più domani, sabato 9 dicembre. Tra i record più rilevanti battuti in Corea del Nord, segnaliamo: +16,4°C a Kaesong, +16,3°C a Nampo, +14,5°C a Sinye. In Corea del Sud, invece, spiccano i seguenti record:

+20,5°C a Gunsan

a Gunsan +20,3°C a Wando

a Wando +19,9°C a Gwanju

a Gwanju +19,7°C a Gochang

a Gochang +19,3°C a Cheongju

a Cheongju +19,2°C a Daejeon

a Daejeon +18,5°C a Cheonan

a Cheonan +17,8°C a Chungju

a Chungju +17,2°C a Wonju.