Carnevale del Corallo: la nuova frontiera delle sculture di deCaires Taylor

Installazioni Acquatiche

La mostra ha fatto il suo debutto sulla terraferma presso il Prickly Bay Marina di Grenada per un periodo di quattro settimane all’inizio di quest’anno, una novità per deCaires Taylor, il cui repertorio artistico solitamente si dispiega solo negli abissi marini. Tra gli illustri visitatori figurava anche Dickon Mitchell, il primo ministro della nazione.

“È un’esperienza che non mi ero mai concesso in passato e che, francamente, non era stata pianificata in modo deliberato“, ammette deCaires Taylor, spiegando che l’occasione si è presentata poiché la società di distribuzione non era disponibile per un certo periodo. “Nonostante ciò, ritengo che la possibilità di rendere l’opera più accessibile prima della sua installazione ufficiale possa rivelarsi un’idea intrigante. Potrei considerare questa pratica nelle mie future creazioni, trasformandola in una sorta di mostra pubblica prolungata.”

Le sculture sono state immerse sott’acqua alla fine di ottobre, con un processo che ha richiesto la collaborazione di una gru e di abili subacquei. DeCaires Taylor sottolinea che la capacità delle gru sull’isola è inferiore rispetto ad altre località in cui ha operato, prolungando così i tempi di assemblaggio delle sue opere. “Recentemente, ho trascorso ben otto ore in immersione, una sorta di record personale per me“, ricorda. Il Carnevale del Corallo, accessibile via mare, è aperto al pubblico da fine ottobre.

Le nuove sculture sono posizionate a una profondità variabile tra i tre e i sette metri, offrendo uno spettacolo visibile sia agli appassionati di immersione che agli amanti dello snorkeling, nonché a coloro che optano per barche con fondali in vetro, a condizione che la visibilità sia ottimale.

“Nutrivo l’idea di creare qualcosa sotto la superficie marina da molto tempo“, afferma deCaires Taylor. “Ho semplicemente ritenuto che sarebbe stato un luogo affascinante per realizzare qualcosa di unico, in grado magari di distogliere l’attenzione dei turisti da altre località. Inoltre, avrebbe costituito una sorta di piattaforma per favorire la vita marina.”

“Questo è uno dei miei progetti prediletti“, ammette con sincerità. “In effetti, parte della vita marina che ha colonizzato queste sculture rappresenta una delle manifestazioni più straordinarie che io abbia mai osservato in varie regioni.”

Nonostante il continuo successo delle gallerie sottomarine da lui ideate, tra cui il Museum of Underwater Art in Australia e il Museum of Underwater Sculpture Ayia Napa a Cipro, il Molinere Bay Underwater Sculpture Park resta pervaso da un’aura di particolare affetto per deCaires Taylor.