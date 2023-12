ChatGPT, il “non umano più umano della storia” entra in Nature’s 10

MeteoWeb

Per la prima volta, Nature’s 10, la lista annuale della rivista che include dieci figure globali coinvolte nelle principali storie scientifiche dell’anno, inserisce un “non-individuo” nel suo elenco: ChatGPT. “ChatGPT ha dominato le notizie quest’anno, e la sua influenza si fa sentire nell’ambito scientifico e sociale a livello mondiale“, afferma Richard Monastersky, caporedattore di Nature. “Sebbene questo strumento non sia una persona e non si integri perfettamente nella lista di Nature’s 10, abbiamo esteso la nostra selezione per riconoscere il profondo impatto dell’intelligenza artificiale generativa sullo sviluppo e il progresso scientifico.”

ChatGPT è umano (quasi)

Dopo l’inserimento nella rinomata lista Nature’s 10, una classifica storica riservata tradizionalmente a individui di spicco nel mondo scientifico, è il momento di assegnare a ChatGPT il titolo di “non umano più umano della storia“.

Sebbene sia intrinsecamente un programma e non una figura umana, ChatGPT, raggiunge un livello di influenza e riconoscimento paragonabile a quello di scienziati di spicco e personalità di rilevanza mondiale. Tale posizionamento eccezionale non solo sottolinea l’importanza di ChatGPT nell’attuale contesto dell’intelligenza artificiale, ma evidenzia anche il suo impatto a livello globale e la sua accettazione come figura significativa nel mondo della scienza.

ChatGPT, dunque, conquista il titolo non solo per la sua sorprendente abilità di replicare il linguaggio umano con straordinaria precisione, ma anche per la sua elevazione al rango di “persona” all’interno di una delle classifiche più autorevoli. Questo rappresenta un significativo passo avanti nell’evoluzione del rapporto tra intelligenza artificiale e la nostra concezione di umanità, indicando una nuova fase di accettazione e integrazione nella società e nel panorama scientifico mondiale. In questo modo, ChatGPT si distingue come una forza motrice nell’innovazione tecnologica, influenzando in modo tangibile il modo in cui percepiamo e interagiamo con l’intelligenza artificiale.

Le altre personalità

Il 2023 ha visto notevoli progressi scientifici, e molte persone nella lista hanno contribuito al raggiungimento di importanti traguardi. Kalpana Kalahasti, direttrice associata del progetto Chandrayaan-3 per l’agenzia spaziale indiana, ha svolto un ruolo chiave nel progettare l’atterraggio di successo dell’India sulla Luna. Annie Kritcher, fisica e lead designer presso il National Ignition Facility degli Stati Uniti, ha sviluppato esperimenti che, per la prima volta, hanno innescato una reazione di fusione nucleare generatrice di energia. Il biologo dello sviluppo Katsuhiko Hayashi dell’Università di Osaka in Giappone e i suoi colleghi hanno prodotto cuccioli di topo dalle cellule di due topi maschi.

Il pioniere dell’intelligenza artificiale Ilya Sutskever, chief scientist presso l’azienda OpenAI, è riconosciuto per il suo ruolo centrale nello sviluppo di ChatGPT e dei grandi modelli linguistici che lo alimentano. La lista di quest’anno include anche due individui riconosciuti per il loro contributo nel fronteggiare problemi di portata globale. Marina Silva, ministro dell’ambiente del Brasile, ha adottato misure politiche che hanno contribuito a ridurre la deforestazione nell’Amazzonia, la più grande foresta pluviale tropicale del mondo, dopo un preoccupante aumento negli ultimi anni. Eleni Myrivili, prima chief heat officer delle Nazioni Unite, sta aiutando i Paesi a prepararsi agli impatti distruttivi dei cambiamenti climatici.

Avanzamenti significativi nella biomedicina sono rappresentati dal lavoro di tre persone selezionate per la lista di quest’anno. Il medico Halidou Tinto, direttore dell’Unità di Ricerca Clinica di Nanoro in Burkina Faso, ha guidato studi clinici che hanno contribuito all’approvazione di un vaccino che potrebbe fare una grande differenza nel ridurre le infezioni e le morti da malaria. Thomas Powles, ricercatore sul cancro presso l’Ospedale di San Bartolomeo di Londra, ha presentato i risultati di uno studio clinico che segna un notevole progresso nel trattamento di tumori alla vescica e altri tipi di cancro. Svetlana Mojsov, biochimica che ha svolto un ruolo cruciale decenni fa nella scoperta del GLP-1, l’ormone alla base dei farmaci anti-obesità di successo oggi, ha lottato per ottenere il riconoscimento dei suoi contributi trascurati.

La lista include anche una persona che ha contribuito a evidenziare difetti in un risultato apparentemente sorprendente pubblicato quest’anno. James Hamlin, fisico presso l’Università della Florida a Gainesville, ha individuato problemi in un rapporto sulla superconduttività a temperatura ambiente, ora ritirato.