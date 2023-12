La Cina lancia veicolo segreto dopo che gli USA annullano il decollo dell’aereo spaziale X-37B: “non è una coincidenza”

MeteoWeb

La Cina ha lanciato per la 3ª volta il suo aereo spaziale riutilizzabile. Un razzo Long March 2F ha trasportato il veicolo, con decollo dal Centro di Jiuquan ieri, per condurre esperimenti scientifici spaziali e “fornire supporto tecnico per l’uso pacifico dello Spazio“, secondo quanto riporta Xinhua. Il lancio è avvenuto appena 7 mesi dopo l’ultima missione, mentre 1° e 2° lancio sono avvenuti a 23 mesi di distanza.

Poco prima del lancio del veicolo cinese, SpaceX ha rinviato il decollo pianificato dell’aereo spaziale riutilizzabile X-37B della US Space Force e ha persino rimosso il vettore Falcon Heavy dalla piattaforma di lancio del Kennedy Space Center. La missione, nota come USSF-52, è stata cancellata il 13 dicembre per “eseguire ulteriori controlli del sistema“. Le ragioni esatte di questo ritardo rimangono sconosciute e una nuova data per il lancio deve ancora essere fissata.

Proprio come per l’X-37B, si sa poco dell’aereo spaziale riutilizzabile cinese, soprannominato Shenlong, o “Drago Divino”. Dalle informazioni a disposizione, tuttavia, sembra che il veicolo spaziale venga utilizzato per testare nuovi payload e operazioni orbitali. Viene lanciato verticalmente sopra un razzo, conduce la sua missione e poi atterra orizzontalmente su una pista, come faceva lo Space Shuttle della NASA.

Anche la tempistica ravvicinata dei lanci dei due aerei spaziali non è una coincidenza, secondo il generale Chance Saltzman, Chief of Space Operations della US Space Force. Intervenendo alla Spacepower Conference della Space Force Association questa settimana, Saltzman ha affermato che la Cina e gli Stati Uniti sono entrambi molto interessati ai reciproci aerei spaziali. “Perché è una capacità: la capacità di mettere qualcosa in orbita, fare alcune cose, tornare sulla Terra e dare un’occhiata ai risultati è fondamentale,” ha dichiarato Saltzman, secondo Air and Space Forces Magazine. “Quindi questi sono due degli oggetti in orbita più osservati mentre sono in orbita. Probabilmente non è una coincidenza che stiano cercando di eguagliarci nei tempi e nella sequenza di tutto ciò“.

L’ultimo volo dell’aereo spaziale robotico cinese è durato 276 giorni e ha visto la navicella spaziale espellere un oggetto sconosciuto in orbita. All’epoca si era ipotizzato che l’oggetto fosse un piccolo satellite progettato per ispezionare Shenlong o un modulo di servizio che non era più necessario.