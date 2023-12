Clima, collegamenti tra temperatura terrestre, livello del mare e area di ghiaccio e attività solare: lo studio

MeteoWeb

Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Natural Science, esplora i collegamenti tra misurazioni della temperatura terrestre, livello globale del mare e aree ghiacciate in entrambi gli emisferi con a) gli indici di attività solare espressi attraverso il numero medio di macchie solari insieme alla curva riassuntiva degli autovettori del campo magnetico solare di fondo (SBMF) e b) con i cambiamenti delle distanze Sole-Terra causato dal moto inerziale solare derivante dalla gravitazione di grandi pianeti nel sistema solare. “Utilizzando l’analisi wavelet dei set di dati GLB e HadCRUTS vengono scoperti due periodi: 21,4 e 36 anni nel set GLB e il periodo di circa 19,6 anni nell’HadCRUTS”, si legge nell’abstract dello studio.

“Il periodo di 21,4 anni è associato alle variazioni dell’attività solare definite dalla curva riassuntiva dei più grandi autovettori dell’SBMF. Un periodo dominante di 21,4 anni è riportato anche nelle variazioni del livello del mare, che si collega al periodo di 21,4 anni rilevato nella temperatura GLB e nella curva riassuntiva delle variazioni SBMF”, scrivono gli autori dello studio, ossia Valentina V. Zharkova (Facoltà di Ingegneria e Ambiente, University of Northumbria) e Irina Vasilieva (Main Astronomical Observatory di Kiev). “Un periodo simile di 21,4 anni è stato riportato in precedenza anche nella frequenza delle eruzioni vulcaniche”.

“È stato stabilito che la curva del livello del mare mostrava, in media, una somiglianza piuttosto stretta con le variazioni temporali delle curve di temperatura riportate anche da altri studi. Un confronto mostra che è chiaramente presente un periodo dominante di 21,4 anni di variazioni del livello globale del mare legato alla curva riassuntiva dei più grandi autovettori del SBMF coincidente con il periodo di 21,4 anni rilevato nelle variazioni di temperatura GLB, mentre non vi è alcuna tendenza riconoscibile delle variazioni di temperatura rispetto all’indice delle macchie solari dell’attività solare”, si legge nello studio.

“Tuttavia, i pattern meteorologici sembrano influenzare gli emisferi settentrionale e meridionale in modo molto diverso. Ad esempio, la copertura di ghiaccio in Antartide mostra variazioni molto minori rispetto alle aree di copertura di ghiaccio nell’emisfero settentrionale. L’analisi wavelet mostra che nell’emisfero meridionale, le aree di ghiaccio e neve sono aumentate fino al 2013 circa senza alcun collegamento con i periodi solari mentre nell’emisfero settentrionale si osserva una continua e notevole diminuzione delle aree di ghiaccio, che si verifica periodicamente con un periodo di 10,7 anni che è un normale ciclo solare definito dalle macchie solari. Esiste una chiara assenza di correlazione tra le curve del livello del mare e le aree di ghiaccio, il che significa che le aree di ghiaccio non dipendono dalla temperatura terrestre che viene mostrata legata al livello del mare”, scrivono Zharkova e Vasilieva nel loro studio.

“Inoltre, è stato stabilito che l’area del ghiaccio artico cambia periodicamente con un periodo di 10,7 anni che è il periodo medio di attività solare definito dal numero medio di macchie solari. Mentre le aree ghiacciate dell’Antartide non rivelano questo legame con l’attività solare, mostrando alcuni periodi di 5,6 e 15,6 anni entro il livello di confidenza del 95%, forse influenzati da alcuni eventi locali”, viene specificato.

“I risultati più interessanti, però, si ottengono confrontando le curve di temperatura e livello del mare con le variazioni dell’irradianza solare totale (TSI) causate dal moto inerziale solare indotto dalla gravitazione di grandi pianeti. La TSI durante il periodo in cui il Sole è più vicino all’orbita terrestre (marzo-luglio) cresce ogni anno di questo millennio perché il Sole si avvicina sempre più all’orbita terrestre e ad altre orbite planetarie. Le variazioni annuali della TSI hanno una dispersione più ampia ma una curva TSI più stabile senza un aumento molto brusco negli ultimi due secoli. Questo trend costante della TSI viene utilizzato dall’IPCC come attuale forcing solare”, si legge nello studio.

“Questa crescita della TSI si riflette evidentemente nell’andamento della temperatura misurata dalle stazioni della NASA, e nelle variazioni del livello del mare attraverso il suo legame con la temperatura. Ciò riflette il fatto che il forcing solare opera durante i mesi primaverili-estivi depositando l’energia solare nell’oceano e nei mari, che la elaborano nei mesi successivi. Per non parlare dei problemi di come si ottiene la curva della temperatura dalle misurazioni nelle aree urbane o effettuando solo le misurazioni nello stesso luogo durante i mesi più caldi e sottovalutando le misurazioni della temperatura nei mesi più freddi. Sicuramente, la funzione di forcing solare deve essere modificata per riflettere questa deposizione di energia solare durante i mesi primaverili-estivi, che segue da vicino la curva di variazione della temperatura e la curva del livello del mare legata alle variazioni di temperatura”, scrivono Zharkova e Vasilieva.

“Ciò significa che il deposito di energia solare sulla Terra è molto più elevato in questi mesi primaverili-estivi e questo deposito avviene nell’emisfero meridionale in marzo-aprile e nella parte meridionale dell’emisfero settentrionale in maggio-agosto, che è in gran parte coperta dagli oceani del mondo. Ciò spiega una stretta correlazione tra la temperatura e il livello del mare rilevati in questo studio e l’aumento del livello del mare durante i mesi estivi. Emerge che l’acqua del mare deve svolgere un ruolo molto importante nel trasferire questa energia solare nell’atmosfera terrestre attraverso il vapore acqueo”, spiegano le due esperte.

“Si mostra che le variazioni del livello del mare sono legate alle variazioni del campo magnetico solare, o più precisamente, agli autovettori riassuntivi di SBMF che variano con un periodo di 21,4 anni e hanno il livello del mare massimo quando la curva riassuntiva ha la polarità meridionale e quello minimo quando la polarità della curva riassuntiva è settentrionale. Queste variazioni sono simili a quelle rilevate per la frequenza delle eruzioni vulcaniche con un periodo di 21,4 anni con il numero massimo di eruzioni che si verificano durante i massimi durante i cicli in cui la curva riassuntiva ha polarità meridionale e i minimi durante i cicli in cui la curva riassuntiva ha polarità sud la polarità settentrionale”, si legge nello studio.

“In sintesi, abbiamo presentato prove crescenti che le variazioni della temperatura terrestre, del livello del mare e della copertura dei ghiacci sulla Terra sono collegate alle variazioni del campo magnetico solare, o alla sua curva riassuntiva dei due più grandi autovettori che riflettono i cicli dell’attività solare, e del moto orbitale della Terra e del moto inerziale solare causato dalla gravitazione dei grandi pianeti del sistema solare. L’effetto combinato del riscaldamento solare derivante dall’attività solare e dal moto orbitale si avvicina alla sua magnitudo massima nei mesi di marzo-luglio di ogni anno causando un sostanziale riscaldamento dell’atmosfera terrestre e del mare che continuerà ad aumentare con ogni anno del millennio attuale (1600 – 2600) seguendo la traiettoria del moto inerziale solare e della polarità magnetica della curva riassuntiva dell’SBMF”, concludono Zharkova e Vasilieva nel loro studio.