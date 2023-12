Clima, dopo l’Azerbaigian, il Brasile: la COP30 si terrà in Amazzonia

MeteoWeb

La plenaria della COP28 di Dubai ha approvato ufficialmente la proposta di organizzare il prossimo vertice Onu sul clima in Azerbaigian tra l’11 e il 22 novembre 2024. Dopo l’Armenia, il Paese dell’Asia centrale è riuscito a ottenere il sostegno di altre nazioni dell’Est Europa nel voto finale. La COP29 avrà il compito di definire il nuovo obiettivo collettivo per la finanza climatica, mentre la conferenza successiva servirà a implementare il secondo ciclo di contributi nazionali.

La COP30 si terrà in Brasile, nella città di Belém do Pará, tra il 10 e il 21 novembre 2025. Sarà il primo negoziato sul clima ad avere luogo in Amazzonia. “Con la sua immensa biodiversità e il suo vasto territorio minacciato dal cambiamento climatico, l’Amazzonia ci mostrerà la strada“, ha dichiarato il Ministro dell’ambiente brasiliano Marina Silva. Il Brasile si era candidato già durante la COP27 in Egitto nel 2022.