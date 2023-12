Clima, estate 2023 la più calda mai registrata nell’Artico: il rapporto della NOAA

MeteoWeb

Le temperature dell’aria superficiale dell’estate 2023 sono state le più alte mai osservate nell’Artico, secondo l’Arctic Report Card 2023 della NOAA. La temperatura media dei mesi di luglio-settembre è stata di +6,4°C, la più alta da quando sono iniziate le registrazioni nel 1900. Nel complesso, è stato il sesto anno più caldo mai registrato nell’Artico. Il rapporto annuale, che traccia un quadro allarmante di questa regione del mondo, particolarmente vulnerabile agli effetti del riscaldamento globale, evidenzia anche la portata degli incendi record che hanno colpito il Canada durante l’estate e lo scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia.

L’annuale Arctic Report Card, giunto alla sua 18esima edizione, è opera di 82 autori provenienti da 13 Paesi. Comprende una sezione intitolata Segni vitali, che aggiorna otto misurazioni di cambiamenti fisici e biologici, quattro capitoli su questioni emergenti e un rapporto speciale sugli incendi estremi dell’estate 2023.

I “Segni vitali” per il 2023

La temperatura media dell’aria superficiale nell’Artico quest’anno è stata la sesta più calda dal 1900 con -7°C. La temperatura media estiva dell’Artico è stata la più calda mai registrata, pari a +6,4°C. I dati mostrano che dal 1940, le temperature medie annuali sono aumentate di 0,25°C per decennio e le temperature medie estive sono aumentate di 0,17°C per decennio.

L’estensione del ghiaccio marino continua a diminuire, con le 17 estensioni di ghiaccio marino artico più basse mai registrate che si sono verificate negli ultimi 17 anni. L’estensione del ghiaccio marino di quest’anno è stata la sesta più bassa nelle registrazioni satellitari, iniziate nel 1979, con il ghiaccio pluriennale più vecchio e più spesso che è molto inferiore a quello degli anni ’80.

Le temperature medie della superficie del mare nell’agosto 2023 sono state di 5-7°C più alte rispetto ai valori medi di agosto 1991-2020 nei mari di Barents, Kara, Laptev e Beaufort. Temperature di agosto insolitamente fresche sono state osservate nella Baia di Baffin, nel Mare di Groenlandia e in alcune parti del Mare di Chukchi. Le temperature medie della superficie del mare di agosto mostrano tendenze al riscaldamento per il periodo dal 1982 al 2023 nelle aree dell’Oceano Artico libere dai ghiacci in agosto, con aumenti della temperatura media della superficie del mare di quasi 0,5°C per decennio.

Le regioni dell’Oceano Artico, ad eccezione dell’Arcipelago canadese, dei mari di Chukchi e di Beaufort, continuano a mostrare un aumento delle fioriture di fitoplancton oceanico, o produttività primaria, con i maggiori aumenti percentuali nell’Artico eurasiatico e nel Mare di Barents.

La copertura nevosa del Nord America ha raggiunto un minimo record nel maggio 2023, mentre l’accumulo di neve durante l’inverno 2022-2023 è stato superiore alla media sia in Nord America che in Eurasia.

Eventi di forti precipitazioni hanno infranto i record esistenti in varie località dell’Artico, con alcune variazioni, come un’estate secca nel Canada settentrionale, che ha contribuito a incendi record. Le precipitazioni pan-artiche sono state le seste più alte mai registrate, continuando la tendenza verso un Artico più umido.

Il verde della tundra nell’Artico è stato il terzo più alto nei dati satellitari di 24 anni, in leggero aumento rispetto al 2022. L’Artico continua una tendenza di aumento di arbusti, salici e ontani dove una volta c’era la tundra.

La calotta glaciale della Groenlandia ha continuato a perdere massa nonostante l’accumulo di neve invernale superiore alla media. La Summit Station, il punto più alto della calotta glaciale, ha raggiunto una temperatura di 0,39°C il 26 giugno 2023, sperimentando la fusione solo per la quinta volta in 34 anni di registrazioni.