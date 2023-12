MeteoWeb

Durante uno degli ultimi giorni della Cop28, il Padiglione Italiano ha ospitato un evento di rilievo, organizzato da CESI e focalizzato su un elemento cruciale per la transizione verso un futuro energetico sostenibile: le interconnessioni elettriche, intitolato “The sustainable future of the GCC moving from regional to global electrical interconnections.” In un contesto di crescente decarbonizzazione del settore energetico a livello mondiale, l’evento ha fornito uno sguardo approfondito su come le reti di interconnessione stiano emergendo come catalizzatori chiave per la realizzazione di un sistema elettrico verde e resiliente, richiedendo al contempo investimenti su vasta scala.

Esperti del settore energetico, tra cui Pierluigi Vicini, Managing Director CESI Middle East, e Federico Pontoni della Fondazione Mattei, hanno condiviso prospettive illuminanti su progetti globali, evidenziando sfide e opportunità. Questi contributi riflettono la crescente consapevolezza della necessità di abbracciare le interconnessioni elettriche come elemento fondamentale per affrontare le sfide del cambiamento climatico e per favorire lo sviluppo sostenibile.

In questo contesto, le interazioni tra gli esperti hanno portato alla luce considerazioni fondamentali, come la crescente importanza delle interconnessioni nel contesto del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC). La GCC Power Grid, un’interconnessione ad alta tensione tra i sei Stati arabi del Golfo, è emersa come un pilastro cruciale nel contesto della trasformazione energetica nella regione.

L’Expertise di Pierluigi Vicini su Interconnessioni e Sostenibilità

Pierluigi Vicini, Managing Director CESI Middle East, CESI, ha aperto il suo intervento con entusiasmo dichiarando: “È un piacere per me parlare oggi del futuro sostenibile del GCC, concentrandomi in particolare sui progetti di interconnessione. Il mio nome è Pierluigi, sono il direttore generale di CESI Middle East.”

Iniziando con una panoramica su CESI, Vicini ha presentato la società come una robusta realtà di consulenza e certificazione con sede nel quartiere di Milano, ma con un’ampia presenza internazionale, vantando oltre 2000 dipendenti e uffici disseminati in tutto il mondo. “Siamo specializzati nel settore elettrico a 360 gradi e ci distinguiamo come uno dei quattro produttori globali di celle solari per applicazioni spaziali.”

Pierluigi ha messo in luce l’ampia esperienza di CESI, coinvolta in oltre 30 progetti di interconnessione in corrente continua ad alta tensione. Ha fornito esempi tangibili, citando studi nel bacino del Mediterraneo e significativa attività nella Lega Araba, focalizzata sull’identificazione di opportunità di scambio elettrico tra gli stati membri.

Il dirigente ha colto l’occasione per evidenziare l’impegno costante dell’Unione Europea verso la decarbonizzazione, citando il recente piano Fit for 55. Questo piano ambizioso mira a ridurre del 55% le emissioni di gas serra rispetto al 1990. Ha sottolineato l’importanza cruciale delle interconnessioni nel quadro della strategia europea, incentrata sull’incremento dell’integrazione di mercato.

Esplicitando il concetto di interconnessione elettrica, ha dichiarato: “Fondamentalmente, è una connessione fisica per lo scambio di elettricità. Parliamo di interconnessione transfrontaliera quando due paesi diversi sono collegati.” Ha approfondito i molteplici utilizzi e vantaggi derivanti da tali connessioni, sottolineando il ruolo fondamentale nell’ottimizzare risorse e bilanciare l’offerta e la domanda.

Vicini ha concluso il suo intervento sottolineando il contributo chiave di CESI nel facilitare la transizione verso un futuro energetico sostenibile attraverso progetti globali di interconnessione. Ha enfatizzato l’importanza di promuovere la collaborazione e l’armonizzazione tra sistemi, favorendo così l’integrazione di mercato a livello internazionale.

Sfide e Opportunità negli Interconnettori Elettrici: L’Analisi di Federico Pontoni

Federico Pontoni, rappresentante della Fondazione Mattei, ha condiviso un messaggio ottimista e allo stesso tempo ha analizzato le sfide pratiche che spesso ostacolano lo sviluppo degli interconnettori. Nel suo intervento, ha iniziato citando un grafico dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, sottolineando la critica necessità di potenziare non solo gli interconnettori ma anche le reti di trasmissione e distribuzione in generale. “Per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette, è essenziale aumentare in modo significativo gli investimenti nelle reti, specialmente in quelle di trasmissione e distribuzione“, ha affermato Pontoni.

Il relatore ha evidenziato che, secondo il rapporto, nonostante i massicci investimenti nella generazione di energia rinnovabile, la mancanza di un impegno parallelo nelle reti potrebbe costringere all’utilizzo continuato di carbone e gas per garantire la stabilità della rete. “Gli investimenti crescenti sono cruciali, non solo nei paesi in via di sviluppo, ma anche nei paesi sviluppati, dove molte infrastrutture stanno invecchiando e necessitano di sostituzione“.

Affrontando la questione dei tempi di costruzione, Pontoni ha presentato un confronto tra la rapidità di esecuzione in Cina e la maggior lentezza nel resto del mondo, sottolineando che la costruzione di linee ad alta tensione può richiedere da 6 a 12 anni. “In Cina, il processo è molto rapido, dall’ideazione all’esecuzione, mentre nel resto del mondo ci vogliono anni“, ha detto.

Ha identificato diverse cause di questi ritardi, tra cui l’opposizione pubblica derivante da preoccupazioni ambientali e i complessi iter burocratici necessari per ottenere le autorizzazioni. “La pubblica opposizione è spesso legata a preoccupazioni sull’inquinamento elettromagnetico, alla sicurezza e agli impatti ambientali“, ha dichiarato.

Pontoni ha anche affrontato la sfida della nuova natura del settore, indicando una carenza di personale qualificato e di materiali, con particolare attenzione ai cavi sottomarini, prodotti solo da poche aziende a livello globale. “La costruzione di grandi interconnessioni su lunghe distanze è un settore relativamente nuovo, e la mancanza di personale qualificato e materiali può essere un ostacolo significativo“, ha detto.

Il relatore ha concluso il suo intervento facendo riferimento a un’analisi specifica sulla Germania presente nel rapporto, per dissipare eventuali preoccupazioni legate al contesto italiano. Ha sottolineato la portata globale delle sfide e delle opportunità legate agli interconnettori, evidenziando la necessità di affrontare le questioni a livello internazionale. “Le sfide nella costruzione di interconnettori non riguardano solo l’Italia, ma sono una questione globale“, ha concluso Pontoni.

Gli esperti rispondono

Alla fine degli interventi, l’ingegnere Andrea Catino ha posto un’interessante domanda: “Il tuo intervento è stato molto interessante per me. Mi chiamo Andrea Catino, sono un ingegnere automobilistico e lavoro in Italia. Sono coinvolto nella transizione energetica come esperto in progetti legati all’idrogeno. Sono davvero interessato alle interconnessioni e alle reti tra i paesi del GCC. Abbiamo opportunità perché abbiamo un vasto territorio ma una popolazione limitata, il che significa una bassa domanda locale. Quindi, vedo l’opportunità di sviluppare progetti per le energie rinnovabili e, naturalmente, di creare importanti reti di interconnessione tra i paesi. Penso che ci sia un’opportunità enorme per realizzare progetti anche tra diversi continenti, considerando che il Medio Oriente è molto vicino all’Africa, un continente con una grande popolazione che ha bisogno di elettricità, prima di tutto per risolvere problemi essenziali. Tuttavia, ci sono regolamentazioni e limitazioni attuali che dovrebbero essere modificate, soprattutto per quanto riguarda la costruzione di nuovi impianti per le energie rinnovabili, poiché molti paesi hanno già impianti a gas che forniscono elettricità. Oltre a questi problemi tecnici, cosa suggeriresti per modificare le regolamentazioni internazionali o le leggi per favorire gli investimenti privati nei paesi, consentendo l’esportazione di energia rinnovabile anziché utilizzarla a livello domestico? Grazie.”

Risposta di Pierluigi Vicini

“È una domanda molto interessante e pertinente per i progetti che abbiamo discusso. Prima di tutto, hai menzionato un punto molto importante: paesi come quelli del Golfo e del Nord Africa, ad esempio, hanno una disponibilità di terreni elevata. Hai citato (Federico) il caso della Germania, dove sono necessari 1.300 processi di approvazione per fare un’interconnessione interna. Ora, pensa a quanti processi di approvazione servirebbero per realizzare la quantità di energie rinnovabili desiderate in Germania, in Italia o in paesi con disponibilità di terreni molto limitata e regole molto rigide sull’accettazione di determinati progetti. Quindi, sicuramente, questo è il punto su cui concentrarsi, oltre agli aspetti economici degli investimenti, sia nel Golfo che in tutto il Nord Africa, per esportare energia rinnovabile verso l’Europa o per scambiare elettricità in quest’area.

Rispetto alle regolamentazioni internazionali, sì, assolutamente. Penso che ci siano alcune limitazioni che devono essere superate in termini di licenze, autorizzazioni e organismi nazionali per l’importazione o l’esportazione di elettricità, e in particolare di energia all’idrogeno, che è una tecnologia relativamente nuova. Anche la discussione su quest’ultima è più recente rispetto a quella sull’elettricità. Quindi, occorre superare queste sfide. Gli organismi internazionali dovrebbero facilitare, perché regole comuni tra regioni, non solo tra consigli, ma tra regioni sono fondamentali.”

Risposta di Federico Pontoni

“Prima di tutto, un punto importante riguarda l’energia. Come nel settore del gas, si dice che segue ancora il metano. Se sei in grado di garantire un accordo di acquisto di gas naturale per altri 20 anni, in un modo o nell’altro ottieni il finanziamento. Penso che potrebbe essere lo stesso nel caso delle energie rinnovabili. Ovviamente, non sto dicendo che dobbiamo pensare solo alle importazioni o alle esportazioni di energia; dobbiamo pensare ad un cambiamento energetico. Una volta che si è in grado di creare un quadro funzionante in cui scambiare energia, le linee di trasmissione, e questo è cruciale per il turismo. Il primo punto è che la quantità di generazione termica rinnovabile è al 100% caucasica.

Con la generazione termica, non hai bisogno di accordi di acquisto di energia di 20 anni. Se li hai, è fantastico, ma se hai un mercato sviluppato in cui puoi vendere energia, come abbiamo visto fino a poco tempo fa, non hai bisogno di accordi di acquisto di energia di 20 anni. Vendere la tua energia su un mercato con un investimento che ha costi variabili zero ed è solo capex è molto più facile o l’unico modo possibile per ottenere finanziamenti per la costruzione, sostenuti da un contratto di 20 anni. E se non è un contratto di 20 anni con qualcuno, è con l’autorità nazionale, e se non è con nessuno, almeno è un sussidio. Ricevi il tuo sussidio, poi vendi la tua energia sul mercato e sei coperto dal sussidio, e qualunque soldo tu faccia sul mercato è la ciliegina sulla torta.“