COP28, 116 Paesi si impegnano a triplicare le rinnovabili entro il 2030

Un impegno non vincolante a triplicare le energie rinnovabili nel mondo entro il 2030 è stato firmato da 116 Paesi: lo ha annunciato la presidenza della COP28, la 28esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in corso a Dubai. I Paesi si sono impegnati a “lavorare insieme” per aumentare le capacità di produzione di energia eolica, solare, idroelettrica, ecc., a 11 mila gigawatt, contro gli attuali 3.400, considerando “i diversi punti di partenza le circostanze nazionali” dei Paesi.

“Nei prossimi due anni investiremo 2,3 miliardi di euro dal bilancio dell’Ue per sostenere la transizione energetica nel nostro vicinato e in tutto il mondo“, ha annunciato il Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in occasione del lancio dell’impegno globale sulle energie rinnovabili e l’efficienza energetica alla COP28 a Dubai. I fondi si integrano “con l’iniziativa Global Green Bond da un miliardo” annunciata a giugno, ha sottolineato von der Leyen, evidenziando che l’Ue e i Paesi membri sono impegnati a investire “oltre 20 miliardi nella cooperazione energetica solo in Africa”.