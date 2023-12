COP28: 123 Paesi approvano la dichiarazione su clima e salute

MeteoWeb

“La presidenza della COP28 punta i riflettori sulla salute per la prima volta nella storia della COP. I leader globali e la comunità sanitaria si riuniranno oggi durante il “World Climate Action Summit” per discutere il piano d’azione sanitario e le priorità di finanziamento per la salute climatica, in vista della prima Giornata della salute e della prima conferenza ministeriale sulla salute in una conferenza delle Nazioni Unite sul clima“: è quanto si legge sul profilo ufficiale della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si sta svolgendo all’Expo City di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

Secondo quanto ha annunciato il presidente della COP28 Sultan Al Jaber, oggi ben 123 Paesi hanno approvato la dichiarazione della COP28 su clima e salute, che cerca di aumentare la collaborazione intersettoriale, ridurre le emissioni nel settore sanitario e aumentare finanziamenti per la salute climatica.