COP28, Al Jaber: “il fallimento non è un’opzione, siano tutti pronti ad accettare compromessi”

Il fallimento della COP28, la 28esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in corso a Dubai, “non è un’opzione“. Lo ha affermato Sultan Al Jaber, capo dei negoziati sul clima delle Nazioni Unite degli Emirati, che ha esortato le 197 nazioni partecipanti ai colloqui a “mostrare flessibilità, agire con urgenza e trovare un terreno comune”. “Il fallimento o la mancanza di contenuti non è un’opzione. Ciò che cerchiamo è il bene comune. Ciò che cerchiamo è ciò che è nel migliore interesse di tutti, ovunque“, ha detto. “Voglio che ciascuno sia pronto ad accettare compromessi. Nessuno – ha aggiunto – deve arrivare con un testo già preparato. Tutti devono essere ascoltati”.

Jaber ha parlato in vista della “majlis”, la tradizionale assemblea degli Emirati in cui le persone si siedono in cerchio e cercano di risolvere le divergenze, da lui organizzato nel tentativo di trovare un accordo. L’Arabia Saudita, importante produttore di petrolio, e l’India, che dipende fortemente dal carbone, sono al momento i principali ostacoli a un accordo sull’eliminazione graduale dei combustibili fossili alla COP28. “Dobbiamo trovare consenso e terreno comune sui combustibili fossili, compreso il carbone“, ha affermato Al Jaber.

“L’ho già detto tante volte in passato, ieri e lo ripeterò oggi“, ha ribadito Al Jaber, sostenendo che non ci può essere un fallimento e sottolineando che “ci sarà un beneficio per ciascuno e ovunque, abbiamo una opportunità unica di ottenere un risultato basato sulla scienza, trainato dalla scienza, che ha 1,5°C come obiettivo e che può aiutare a trasformare le economie per le prossime generazioni“. Al Jaber ha detto di essere determinato nel raggiungere un accordo ambizioso, con un pacchetto bilanciato e il “primo Global Stocktake, perché non c’è altro che può permettere un lavoro migliore e proteggere la gente e il nostro pianeta. Tutti insieme dobbiamo arrivare alla fine e celebrare il risultato più ambizioso che sia mai stato raggiunto da questa COP”.

L’Arabia Saudita, che attualmente rifiuta qualsiasi accordo globale sull’uscita dai combustibili fossili, ha invitato i Paesi della COP28 a “tenere conto” delle sue “prospettive e preoccupazioni“, invitando a ridurre le emissioni di gas serra attraverso lo sviluppo di soluzioni tecnologiche. Il rappresentante di Riad, intervenuto davanti a tutti i Paesi riuniti a Dubai, ha sottolineato i continui tentativi “politici” di “prendere di mira alcuni settori energetici”. Ma “ogni volta la scienza, il buon senso e i principi hanno prevalso”, ha detto.