L’India, “l’elefante nella stanza” alla COP28

MeteoWeb

“Emergenza climatica”, “giustizia climatica” ed “equità climatica” sono alcune delle espressioni più utilizzate in questi giorni in cui a Dubai si sta svolgendo la 28esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28). “Ma i messaggi di pubbliche relazioni della politica climatica hanno poco a che fare con le realtà economiche di Paesi come l’India che richiedono un uso massiccio di combustibili fossili”, afferma Vijay Jayaraj, ricercatore associato presso la CO 2 Coalition (Arlington, Virginia), che sottolinea come l’India stia “inviando un messaggio sottile, ma chiaro, che non rinuncerà al carbone, al petrolio e al gas naturale”.

Jayaraj, di origine indiana, paragona l’India ad un “elefante nella stanza” alla COP28. “Negli ultimi anni, ho visto il mio Paese natale emergere come un elefante metaforico che rifiuta di andarsene”, afferma il ricercatore, che ha conseguito un master in scienze ambientali presso l’Università dell’East Anglia, nel Regno Unito. “L’India, insieme ad altri Paesi come la Cina, l’Africa e i Paesi del Sud-Est asiatico, è diventata “l’elefante nella stanza” degli incontri annuali sul clima delle Nazioni Unite. I leader del subcontinente hanno fermamente affermato il diritto del Paese all’uso di combustibili fossili, non volendo conformarsi alle raccomandazioni restrittive delle Nazioni Unite per la politica energetica”, continua Jayaraj.

“L’evento COP21 del 2015 è stato salutato come un momento cruciale in quanto ha dato il via alla creazione dell’Accordo di Parigi per ridurre le emissioni di anidride carbonica derivanti dalla combustione di combustibili fossili. Tuttavia, anche allora, la resistenza dell’India era inequivocabile. Durante la formulazione dell’accordo, l’India si è opposta con veemenza all’imposizione di rigorosi mandati di riduzione delle emissioni alla sua economia. Ha svolto un ruolo fondamentale nell’ideazione dell’espressione “giustizia climatica”, sostenendo che il progresso economico non dovrebbe essere sacrificato dalle restrizioni sull’uso dei combustibili fossili. Nel suo Contributo Determinato a livello nazionale – un documento in cui i singoli Paesi delineano il loro livello di impegno nei confronti dell’Accordo di Parigi – l’India ha chiarito che non avrebbe compromesso la sicurezza energetica nazionale sull’altare della religione del clima”, evidenzia il ricercatore.

“Alla riunione COP27 del 2022 in Egitto, i luminari del clima hanno avanzato una proposta pionieristica per eliminare gradualmente tutti i combustibili fossili. Ancora una volta, l’India si è costantemente opposta a tale linea d’azione, optando invece per una “riduzione graduale” piuttosto che una “eliminazione graduale” dei combustibili fossili. Senza alcuna intenzione di ridurre il consumo di combustibili fossili, il Paese ha coraggiosamente spinto fino al 2070 l’obiettivo delle emissioni zero, il Santo Graal dell’ossessione per il clima”, scrive Jayaraj. “All’insaputa di molti, il Ministro dell’Energia R. K. Singh ha ammesso ad agosto che soddisfare il crescente fabbisogno energetico di un Paese in via di sviluppo come l’India sarebbe irraggiungibile senza una notevole escalation nell’utilizzo dei combustibili fossili”, ha continuato il ricercatore, citando le parole del Ministro: “se hai un’economia che cresce al 7%, crescerà anche l’elettricità dal carbone. Soddisferemo il fabbisogno energetico per la nostra crescita perché abbiamo il diritto di crescere”.

“La CNBC riporta un accordo unanime tra gli analisti sul fatto che le capacità dell’India nel settore dell’energia solare, eolica e idroelettrica sono ritenute inaffidabili per supportare le crescenti esigenze energetiche. Sooraj Narayan, analista ricercatore senior di Wood Mackenzie, afferma che “l’accresciuta domanda di energia dell’India necessita di una fonte di generazione di energia affidabile, economica e coerente, che attualmente il carbone soddisfa””, riporta Jayaraj.

“Attualmente, l’India è il secondo maggior consumatore di carbone a livello globale e il terzo maggior consumatore di petrolio. L’India ha registrato un drastico aumento delle importazioni di carbone dall’Indonesia e sta cercando nuovi mercati da cui acquistare carbone. Ogni anno vengono aperte numerose nuove miniere”, evidenzia il ricercatore. “Al vertice del G20 all’inizio di quest’anno, l’India ha proposto una nuova strategia chiamata “percorsi multipli” che punta all’uso continuo e senza sosta dei combustibili fossili, una contraddizione diretta con i piani di decarbonizzazione dell’Occidente”, che sta già emergendo alla COP28. L’India, ad esempio, non risulta tra i 116 Paesi firmatari dell’accordo raggiunto alla COP28 per triplicare la capacità di energia rinnovabile installata entro il 2030.

“Le principali economie in via di sviluppo sembrano non essere turbate dalla conferenza annuale delle Nazioni Unite sul clima mentre continuano a soddisfare il fabbisogno energetico con gli idrocarburi. Dato che il mondo attualmente fa affidamento sui combustibili fossili per l’80% della sua energia primaria, si prevede che questa dipendenza aumenterà con un numero crescente di persone che barattano la povertà con la prosperità nei prossimi decenni. Gli annunci sui progressi compiuti nella riduzione delle emissioni durante gli eventi COP sono poco più che fragili scudi che cercano di nascondere un elefante che l’élite climatica rifiuta di riconoscere. Tuttavia, la realtà degli imperativi economici alla fine metterà in luce la follia dei piani di decarbonizzazione”, conclude Vijay Jayaraj.

​