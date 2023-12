COP28: approvato l’accordo sulla “transizione” verso l’abbandono dei combustibili fossili

MeteoWeb

I Paesi della COP28 hanno approvato all’unanimità a Dubai il documento che chiede una “transizione” verso l’abbandono dei combustibili fossili. In apertura della sessione plenaria che conclude la Conferenza sul clima, i delegati hanno adottato la bozza preparata dagli Emirati Arabi Uniti, con una standing ovation e prolungati applausi. Si tratta di una “decisione storica per accelerare l’azione per il clima“, ha affermato Sultan Al Jaber, presidente della Conferenza, “abbiamo gettato le basi per realizzare un cambiamento“.

I 198 delegati alla COP28, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, hanno approvato il “Global Stocktake“, il bilancio degli impegni e che comprende le azioni per ridurre le emissioni di gas serra.

“Dal profondo del mio cuore, grazie. Siamo arrivati molto lontano insieme in poco tempo, abbiamo lavorato duramente perché ci fosse un futuro migliore per il pianeta e dovremmo essere orgogliosi di questo accordo storico“: è quanto ha affermato il presidente della COP28, Sultan Al Jaber, in apertura della sessione plenaria a Dubai. “Avevamo bisogno di trovare una nuova strada seguendo una stella pollare e l’abbiamo trovata“. “Per la prima volta in assoluto” nella storia delle COP “abbiamo scritto combustibili fossili nel testo“. “Siamo ciò che facciamo non quello che diciamo, quindi sono importanti le azioni che metteremo in campo“. Con l’accordo “abbiamo raggiunto una risposta equa, ampia e comprensiva, che risponde a tutte le esigenze e abbiamo messo il mondo sulla giusta strada“. “Abbiamo fatto in modo che durante i negoziati tutti si connettessero con lo spirito collaborativo. Ci siamo uniti, abbiamo agito e raggiunto il risultato“. Si tratta, ha proseguito il presidente della COP28, di “un piano robusto per restare entro il limite di +1,5°C” rispetto all’epoca preindustriale, “un piano equilibrato guidato dalla scienza“.